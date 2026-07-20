Cīņa pret formālismu - pieredze, kas Latvijai var noderēt
Latvija ir pieteikusi ambiciozu mērķi – kļūt par valsts pārvaldes efektivitātes un uzņēmējdarbības vides līderi reģionā. Tomēr, raugoties globālā kontekstā, Latvija tikai sāk ceļu, kuru daudzas citas valstis vairāk vai mazāk veiksmīgi jau iestaigājušas.
Pieredze rāda, ka veiksmīga administratīvā sloga mazināšana prasa fundamentālu sistēmas maiņu un pārdomātus digitālus risinājumus.
Dānijas recepte
Viena no birokrātijas apkarošanas līderēm Eiropā ir Dānija. Kamēr daudzas valstis ar birokrātiju cīnās, mehāniski svītrojot vecas normas, Dānija ir izvēlējusies sistēmisku un tehnoloģisku pieeju. Dānijas Biznesa iestādes paspārnē darbojas specializēta nodaļa “Team Smart Regulation”, kuras uzdevums ir nodrošināt, lai likumi un administratīvās prasības nevis bremzētu ekonomiku, bet palīdzētu tai attīstīties.
Dāņu modeļa pamatā ir princips, ka regulējumam jābūt viedam un maksimāli digitalizētam. Šī komanda aktīvi virza vērienīgu iniciatīvu, kuras mērķis ir pilnībā automatizēt finanšu un biznesa datu apriti Ziemeļvalstīs. Tas nozīmē, ka uzņēmumu ikdienas atskaites un e-rēķini valsts sistēmās nonāks automātiski, reāllaikā un bez cilvēka iejaukšanās, faktiski izskaužot veidlapu manuālu pildīšanu.
Dānija izceļas arī ar inovācijām draudzīgu tiesisko vidi. Jaunuzņēmumiem un zaļo tehnoloģiju izstrādātājiem tiek veidotas regulatīvās “smilšu kastes”, kas ļauj testēt jaunus produktus reālā vidē vēl pirms stingru noteikumu stāšanās spēkā. Dānijas pieredze pierāda – efektīva cīņa ar birokrātiju nav vienreizēja kampaņa, bet gan pastāvīgs process, kas administratīvās prasības pārvērš par nemanāmu digitālo pakalpojumu.
Dānijas modelis nav tikai teorētisks sauklis. Katram paveiktajam uzdevumam ir jābūt izmērāmai finansiālai un praktiskai ietekmei. Viens no lielākajiem panākumiem ir princips, kas nodrošina, ka ikviens jauns likums tiek rakstīts tā, lai tā izpildi varētu automatizēt. Spilgts piemērs ir valsts pabalstu un subsīdiju sistēmas reforma, kas ļāva pilnībā automatizēti, bez manuālas iesniegumu apstrādes, veikt maksājumus vairāk nekā 2,2 miljoniem saņēmēju, būtiski atslogojot valsts aparātu.
Igaunijas digitālā arhitektūra
Igauniju Latvijā bieži min kā piemēru pilnīgi visā. Skatiens ziemeļu kaimiņu virzienā Latvijā izstrādājies teju refleksu līmenī, un birokrātijas mazināšanas joma nav izņēmums. Lai gan pēdējā laikā Igaunijā vērojamas negatīvas tendences un sabiedrība zaudējusi uzticību īstenotajām reformām, tomēr viņu piemērs noteikti ir analīzes vērts.
Igauņu sākotnējā panākumu atslēga birokrātijas mazināšanā nebija vienkārši datoru un modernu tehnoloģiju izmantošana, bet gan stingrs un skaidrs juridiskais ietvars. Valsts digitālajā arhitektūrā “X-Road” ir iestrādāts tā dēvētais tikai vienreiz princips. Tas nozīmē, ka valsts iestādēm ar likumu ir aizliegts pieprasīt no iedzīvotāja vai uzņēmēja datus, kas jau eksistē kādā citā valsts reģistrā.
Dānija tiesību aktus cenšas padarīt viedākus, bet kaimiņvalsts Igaunija ir izvirzījusi radikālāku mērķi – pilnībā izskaust administratīvos dokumentus un fizisku ierēdņu apmeklējumu. Igaunija oficiāli kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kas digitalizējusi pilnībā visus publiskos pakalpojumus. Pēdējais un sarežģītākais posms šajā procesā bija laulības šķiršanas pārcelšana uz tiešsaisti – tas prasīja vairāku iestāžu datu bāzu un sensitīvu juridisko procesu pilnīgu salāgošanu. Tagad Igaunijā vairs neeksistē neviens pakalpojums, kura dēļ pilsonim vai uzņēmējam būtu fiziski jādodas uz valsts iestādi.
Biznesa vidē šī sistēma nodrošina nepieredzētu ātrumu. Pateicoties unikālajai datu apmaiņas videi “X-Road”, kas reāllaikā droši savieno valsts un privātā sektora datu bāzes, jaunu uzņēmumu tiešsaistē var reģistrēt nepilnās 20 minūtēs, bet ikgadējo nodokļu deklarāciju pārskatīšana un apstiprināšana parasti aizņem tikai 3–5 minūtes, jo sistēma visus datus jau ir ievadījusi iepriekš.
No atskaitēm uz tiešo datu plūsmu
Igauņu cīņas pret birokrātiju nākamais līmenis ir “Reālā laika ekonomikas stratēģija”, kuras bāze ir projekts “Reporting 3.0”. Valsts iestādes aprēķināja, ka uzņēmējiem vēsturiski nācās sūtīt vairāk nekā 400 dažādu ziņojumu un atskaišu, kas kopā saturēja virs 60 000 atsevišķu datu lauku. Tam tika pieteikts karš.
Apvienojot Igaunijas Statistikas pārvaldes, Nodokļu un muitas pārvaldes, kā arī Centrālās bankas pieprasījumus un standartizējot datu struktūru, valstij izdevās panākt iespaidīgu rezultātu, piemēram, darbaspēka un algu ziņošanā iepriekšējo 400 datu lauku vietā tagad uzņēmējam ir jāaizpilda tikai 32 datu lauki. Mērķis ir panākt, lai dati no uzņēmuma grāmatvedības programmas uzreiz mašīnlasāmā formātā nonāk uz valsts serveriem. Igaunijas pieredze pierāda, ka uzņēmējam nav jābūt starpniekam vai pastniekam starp savu biznesu un valsti. Ja dati sistēmā vienreiz ir ievadīti, valsts iestādēm pašām ir jāspēj tos koplietot.
Izmērāmas izmaksas
Ieskatoties nedaudz senākā vēsturē, šā gadsimta pirmajā desmitgadē, uzmanību piesaista Nīderlande. Vēsturiski tā bija pirmā valsts pasaulē, kas birokrātiju definēja nevis kā abstraktu juridisku parādību, bet gan kā ļoti konkrētas un izmērāmas finanšu izmaksas, šim nolūkam ieviešot standarta izmaksu modeli (SCM). Lai nodrošinātu sistēmas darbību, tika izveidota neatkarīga uzraudzības institūcija ACTAL, kas darbojās kā efektivitātes sargsuns, neļaujot ierēdņiem virzīt jaunus likumus bez iepriekšēja izmaksu audita.
OECD ziņojumā par Nīderlandes sasniegumiem secināja: “Lai gūtu panākumus, ir nepieciešama skaidra politiskā apņemšanās un kvantitatīvi mērķi. Nīderlandes modelis pierāda, ka birokrātijas mērīšana naudā maina ministriju uzvedību – tās sāk uztvert regulējumu kā “nodokli”, kas tiek uzlikts uzņēmējam. Tas ļāva Nīderlandei samazināt administratīvās izmaksas biznesam par 25 %, ietaupot aptuveni četrus miljardus eiro.”
Lielbritānija un skaitļu spēles slazdi
Interesanta, lai gan arī jau ar vēsturisku garoziņu, ir Lielbritānijas pieredze, kas kalpo kā atgādinājums, kurp ved labi nodomi bez pareizas metodoloģijas. Valsts ieviesa agresīvu “viens iekšā, divi ārā” politiku, nosakot, ka ikvienu jaunu normatīvu var pieņemt tikai tad, ja pirms tam divi vecie tiek svītroti. Drīz vien atklājās, ka ierēdņi ātri iemācījās vienkārši apspēlēt sistēmu, formāli atceļot mazsvarīgus, nefunkcionējošus likumus, lai nopirktu sev tiesības ieviest jaunus birokrātiskus slogus.
Daudz traģiskāk tas izpaudās, kad šī deregulācijas mānija skāra drošības standartus būvniecībā. Pēc “Grenfell Tower” ugunsgrēka, kurā gāja bojā 72 cilvēki, izmeklēšanā tika secināts, ka valdības vēlme par katru cenu samazināt birokrātiju bija radījusi bīstamu kontroles trūkumu. Eksperti secināja: “Noteikumu skaita samazināšana nedrīkst kļūt par pašmērķi. Ja valdība uzskata ugunsdrošības pārbaudes un materiālu sertifikāciju par likvidējamu birokrātisku apgrūtinājumu, lai uzlabotu statistiku, sekas var būt traģiskas.”
Birokrātijas astoņkāja digitalizācija Vācijā
Līdzīgi kā Igaunija, arī Vācija devās totālās digitalizācijas virzienā, bet saskārās ar vienkāršu patiesību – ka arī digitalizēta nejēdzība joprojām ir nejēdzīga. Mēģinājums ar vērienīgu Tiešsaistes piekļuves likumu (“Onlinezugangsgesetz”, OZG) piespiest federālās zemes strauji digitalizēt 575 valsts pakalpojumus saskārās ar milzīgu pretestību, haosu un kavējumiem. Galvenā kļūda bija mēģinājums pārcelt sarežģītās papīra anketas PDF formātos un ekrānos, nemainot un neoptimizējot pašu procesu būtību.
Eksperti secināja, ka digitalizācija bez procesu pārveides tikai paātrina kļūdainu lēmumu pieņemšanu. Tā rada digitālo birokrātiju, kas ir vēl nepieejamāka un nepielūdzamāka par īstu ierēdni, jo nepiedāvā elastību reālās dzīves situācijās.
Digitālais būris
2005. gadā Nīderlandē tika izveidota Kafkas brigāde – neatkarīga bezpeļņas organizācija, kuras misija ir cīnīties pret birokrātiju, kas traucē iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus pakalpojumus un apgrūtina valsts pārvaldes darbu. Kopš darbības sākšanas organizācija piecu gadu laikā īstenoja vairāk nekā 50 pētniecības projektu Nīderlandes valdības iestādēs, bet 2008. gadā paplašināja savu darbību, sākot projektus arī Lielbritānijā un Velsā.
Kafkas brigāde identificēja bīstamu fenomenu – digitālo būri. Organizācija veica fundamentālu pētījumu, kura rezultātus publicēja 2010. gadā. Tajā uzsvērts: “Mūsdienu birokrātiskā disfunkcija visbiežāk izpaužas kā sabiedriskā labuma zaudējums fragmentācijas dēļ. Kad valstis sasteigti savieno savas datu bāzes, viena maza tehniska kļūda vai neprecīzs statuss automātiski bloķē cilvēka vai uzņēmuma dzīvi visās citās iestādēs, un neviens vidējā līmeņa ierēdnis vairs nespēj palīdzēt, jo sistēma vienkārši neatļauj.” Kafkas brigāde secina: “Mūsdienu birokrātija rodas no fragmentācijas. Katra iestāde optimizē savu mazo digitālo sistēmu, bet neviens neatbild par klienta kopējo ceļu. Vienīgais veids, kā to labot, ir iziet cauri procesam kopā ar lietotāju, nevis plānot reformas no kabinetiem.”
Pētījumā atzīts, ka sistēmas, kas nedarbojas, pamatā mēdz slimot ar divām kaitēm: “nepamatots personiskais risks” un vidējā līmeņa vadības “iemācītā bezpalīdzība”. Kamēr ierindas darbinieki uzņemas milzīgu personīgo risku, rīkojoties uz savu galvu, lai reāli palīdzētu cilvēkiem, pat ja tas liek pārkāpt instrukcijas vai likumu, vidējā līmeņa vadītāji baidās uzņemties pat vismazāko atbildību un norobežojas personiskās kompetences būrī, pilnībā ignorējot klienta kopējās vajadzības. Lai to mainītu, Kafkas brigāde piedāvā ierēdņiem no medijiem un kontroles drošu vidi kļūdu atpazīšanai un atzīšanai, strādājot kopā ar reāliem cietušajiem klientiem. Kā tas darbojas reālajā dzīvē?
Velsas paraugstunda
Velsā, Rondā Kinonā Tafā, vietējā policija fiksēja dramatisku ģimenes vardarbības pieaugumu, taču neviena iestāde nespēja situāciju vērst par labu. Kafkas brigāde, izmantojot savu metodi, izpētīja, kādas cietušās sievietes Sāras reālo dzīvesstāstu un sastādīja precīzu viņas saskarsmes karti ar valsts iestādēm.
Izpēte skaidri parādīja pilnīgu sistēmas sabrukumu: medicīnas darbinieki nefiksēja vardarbības pazīmes, tiesas procesa laikā netika nodrošināta aizsardzība, un varmāka, pat atrodoties ieslodzījumā, varēja vajāt upuri. Tajā pašā laikā labi domātas, bet fragmentētas vadlīnijas aizliedza Sāru pārcelt uz drošu mājokli, jo viņas bērni mācījās tuvējā skolā, bet reālas palīdzības vietā valsts viņai piedāvāja tikai informatīvus bukletus. Kafkas brigāde vienā telpā uz kolektīvo darbības izvērtēšanu sapulcināja 60 cilvēku – gan cietušo sievieti, gan pašvaldības amatpersonas un valdības ministrus.
“Izmeklēšanas eksperimenta” gaitā katrs vadītājs pēkšņi saprata, ka kļūdas pieļautas arī viņa tiešās atbildības jomā. Šāds tiešs, emocionāls un racionāls spiediens lika vadītājiem uzņemties tūlītējas personīgas saistības, kas vēlāk tika iestrādātas reālā, izpildāmā rīcības plānā, nevis formālos atskaišu skaitļos.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Cīņa pret formālismu – pieredze, kas Latvijai var noderēt" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.