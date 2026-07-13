Hāpsalā aizvadīts "American Beauty Summer Meet"
No 10. līdz 12. jūlijam Igaunijas pilsētā Hāpsalā norisinājās "American Beauty Summer Meet", kas pulcēja amerikāņu automobiļu entuziastus no dažādām ...
FOTO: Hāpsalā rūc amerikāņu auto - aizvadīts iespaidīgais "American Beauty Summer Meet"
No 10. līdz 12. jūlijam Igaunijas pilsētā Hāpsalā norisinājās "American Beauty Summer Meet", kas pulcēja amerikāņu automobiļu entuziastus no dažādām valstīm.
Pasākums, kas tiek dēvēts par lielākā "American Beauty Car Show" mazāko "brāli", notika Hāpsalas pils pagalmā un Kiltsi lidlaukā. Tā laikā apmeklētāji varēja aplūkot dažādus klasiskos un mūsdienu amerikāņu spēkratus, satikt domubiedrus un baudīt īpašu atmosfēru.
Pasākuma organizatori īpaši uzsvēra, ka "American Beauty Summer Meet" ir pasākums bez riepu dedzināšanas. Visa pasākuma laikā, kā arī Hāpsalas pilsētas teritorijā riepu dedzināšana bija stingri aizliegta, izņemot dragreisa sacensību norises laikā. Organizatori aicināja apmeklētājus ievērot noteikumus un cienīt gan pasākumu, gan Hāpsalas pilsētu.
"American Beauty Summer Meet" ik gadu pulcē simtiem amerikāņu automobiļu cienītāju un ir viens no nozīmīgākajiem šāda veida pasākumiem Igaunijā.
Jau ziņots, ka arī Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs apmeklēja šo pasākumu. Ministru prezidents Andris Kulbergs pasākumā Jauns.lv jautri noteica, ka "viņam izdevies atrast laiku sev".
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