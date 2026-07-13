Foruma Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2025 apbalvošanas ceremonija
Foruma gala pasākums norisinājās 9.jūlijā Vecauces pilī, godinot 43 nominantes – Latvijas arhitektūras, būvniecības un dizaina nozares profesionāles sešās nominācijās. Pasākums iekļāva sirsnīgu apbalvošanu, izklaidi un vasarīgu balli, aicinot pēc sirds patikas izdejoties. Nominantes pieteiktas no Rīgas, Jelgavas, Daugavpils, Liepājas, Saldus un citām pilsētām.
Foruma organizators jau 10. gadu ir biedrība Bulding Design and Construction council, tās pārstāves Gunita Jansone un Agrita Lūse. Sievietes ir īstās sabiedrības arhitektes, teikusi Henrieta Bīčere-Stova (1811–1896), ASV rakstniece ar nozīmīgu ietekmi uz sava laikmeta sociālajiem procesiem.
Lielo balvu nominācijā Sieviete arhitekte saņēma Laura Lāce, Sieviete - arhitektūras veicinātāja - Ieva Treija, Sieviete - dizainere – Anda Andžāne, Sieviete dizaina - veicinātāja – Inese Židele, Sieviete - būvniece – Dita Varņecka, Sieviete – būvniecības veicinātāja – Aija Romanovska.
Par nozīmīgiem sasniegumiem balvas nominācijā Sieviete - arhitekte - saņēma arhitektes Dzintra Cīrule un Rita Laudere, Sieviete – arhitektūras veicinātāja - Ingūna Balcere un Ruta Dziļuma, Sieviete – dizainere – Inga Ābola, Marija Davidova un Evija Grišāne – Pinkule, Sieviete – dizaina veicinātāja – Ingrīda Andersone un Iveta Heinacka, Sieviete – būvniece Zane Buklagina, Sindija Rozentāle, Sieviete – būvniecības veicinātāja – Sigita Djubina un Rūta Vilsone.
Par ieguldījumu balvas saņēma nominācijā Sieviete - arhitekte Zane Koroļa, Marta Tabaka, Kristīne Ozoliņa, Sieviete – arhitektūras veicinātāja – Aina Cērmane, Kate Šavikina, Olga Krumpāne, Sieviete – dizainere – Žanete Zakovica – Ozoliņa, Linda Lošina, Krista Kokina, Iva Rimša, Sieviete – dizaina veicinātāja – Solvita Grosberga, Aiva Butāne, Sieviete – būvniece – Renāte Ratkeviča, Kristīne Dabra, Ilona Vaivode, Evija Lakovica, Elīna Līdaka, Sieviete – būvniecības veicinātāja – Olga Puķe – Morozova, Maija Kavosa, Laura Ķiploka, Margarita Gorškova.
Foruma Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2025 apbalvošanas ceremonija
Nominantes pieteikuši Latvijas izglītības iestādes un uzņēmumi no Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Saldus, kuri attīstījuši plaši zināmus projektus, uzbūvējuši civilos un inženierijas objektus un izstrādājuši interjera dizainus. Liela daļa objektu ir augsti novērtēti konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva.
Apbalvošanā piedalījās eksprezidents, Latvijas Basketbola savienības vadītājs Raimonds Vējonis, tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitkovskis, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Valsts Būvniecības kontroles biroja (BVKB) vadītāja Baiba Vītoliņa, BVKB Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs Sandris Celmiņš, Latvijas Nacionālās bibliotēkas padomnieks arhitektūras un kultūrpolitikas jautājumos Jānis Dripe, arhitekts, foruma pieteikumu eksperts Ģirts Kalinkevičš, Pētera Vaska fonda dibinātāja, Mazās Mežotnes pils saimniece Regīna Deičmane, TECE pārdošanas vadītājs Eduards Bergmanis, JUNG pārstāvis Leonīds Popoks, Lindberg vadītājs Edgars Kupčs.
Pasākumā muzicēja Latvijas radio bigbenda saksofonists Kristaps Lubovs un Jelgavas bigbenda saksofonists Valters Šmits, kāršu maģiju izspēlēja Valdemārs Weiss, uguns dejas un noslēgumā iedvesmojoša vasaras balle dzīvās mūzikas pavadībā.
Forums norisinās pateicoties atbalstītājiem, kuriem ir tuva pasākuma filozofija un mērķi: JUNG, TECE, Firma L4, Pillar, ISDN, Lindberg, L Tips Agency.