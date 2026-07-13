VIDEO: “Škoda Enyaq” vai “Kodiaq Plug-in Hybrid”? Divas pieejas vienam mērķim
Ja šodien būtu jāizvēlas ģimenes SUV vai pilsētas krosovers, ko izvēlētos – pilnībā elektrisko “Škoda Enyaq” vai “Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid”? Kurš no tiem ir ekonomiskāks, kurš ērtāks ikdienā un kurš piemērotāks Latvijas apstākļiem?
Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, TAVS AUTO TV kopā ar nozares ekspertiem salīdzināja divus atšķirīgus “Škoda” flagmaņus. Diskusijā piedalījās "Ignitis ON" elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs Arturs Svekris un „SIXT” vadītājs Somijā un Baltijas valstīs Arnis Jaudzems.
No vienas puses ir pilnībā elektriskais “Škoda Enyaq”, kas piedāvā klusu un komfortablu braukšanu, zemas ekspluatācijas izmaksas un elektromobilim raksturīgo dinamiku. No otras – jaunais “Škoda Kodiaq Plug-in Hybrid”, kas cenšas apvienot elektroauto priekšrocības ar benzīna dzinēja sniegto brīvību garākos braucienos.
Cena – “Kodiaq” priekšrocība startā
Viens no būtiskākajiem argumentiem par labu “Kodiaq iV Plug-in Hybrid” ir cena. “Green Motors” salonā šī modeļa cena sākas no 39 670 eiro. Salīdzinājumam – “Škoda Enyaq” ar 77 kWh akumulatoru bāzes komplektācijā maksā no 48 920 eiro, savukārt “Sportline” versija, kāda tika izmantota salīdzinājumā, pieejama no 53 320 eiro.
Tomēr sākotnējā iegādes cena ir tikai daļa no kopējām īpašuma izmaksām. Elektroauto tradicionāli izceļas ar zemākām enerģijas un apkopes izmaksām, tāpēc autovadītājiem ar lielu gada nobraukumu piecu gadu laikā cenas starpība var ievērojami samazināties. Dažos scenārijos “Enyaq” pat var izrādīties finansiāli izdevīgāks īpašumā.
Dinamika – “Enyaq” pārāks gandrīz visos ikdienas scenārijos
Ja runa ir par jaudu un paātrinājumu, pārsvars ir “Enyaq” pusē. Elektriskais krosovers attīsta 286 zirgspēkus, kamēr “Kodiaq iV Plug-in Hybrid” sistēmas kopējā jauda ir 204 zirgspēki. Tas atspoguļojas arī dinamikā – “Enyaq” no 0 līdz 100 km/h paātrinās 6,6 sekundēs, bet “Kodiaq” tam nepieciešamas 8,4 sekundes.
Toties maksimālā ātruma disciplīnā uzvar “Kodiaq”. “Plug-in Hybrid” modelis spēj sasniegt 210 km/h, savukārt “Enyaq” maksimālais ātrums ir elektroniski ierobežots līdz 180 km/h. Praksē šī priekšrocība būs aktuāla tikai nelielai daļai autovadītāju, piemēram, tiem, kuri regulāri dodas uz Vāciju un izmanto autobāņus bez ātruma ierobežojumiem. Turklāt, braucot ar ļoti lielu ātrumu, elektroauto enerģijas patēriņš strauji pieaug, kas būtiski samazina nobraukuma rezervi.
“Plug-in Hybrid” tehnoloģija kļūst arvien pārliecinošāka
Ja vēl pirms dažiem gadiem daudzi “Plug-in Hybrid” modeļi tika kritizēti par nelielo elektrisko nobraukumu, jaunais “Kodiaq iV” demonstrē pavisam citu pieeju. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru tas elektriskajā režīmā spēj nobraukt vairāk nekā 100 kilometrus.
Akumulatora ietilpība ir 25,7 kWh, turklāt to iespējams uzlādēt arī līdzstrāvas ātrās uzlādes stacijās ar jaudu līdz 50 kW.
Svarīgs faktors ir arī CO₂ emisijas, kas “Kodiaq iV Plug-in Hybrid” gadījumā ir tikai 35–40 g/km. Tas ļauj kvalificēties EKII atbalsta programmai, kas privātpersonām paredz vismaz 4000 eiro lielu valsts atbalstu automobiļa iegādei.
Apkopes un garantija – elektroauto saglabā priekšrocības
Abiem modeļiem tiek nodrošināta piecu gadu vai 100 000 kilometru ražotāja garantija. “Škoda Enyaq” papildus saņem arī astoņu gadu vai 160 000 kilometru garantiju augstsprieguma akumulatoram un elektromotoram.
Salīdzinot apkopes izmaksas četru gadu periodā, priekšrocība atkal ir “Enyaq” pusē. Elektriskā modeļa apkopes izmaksas veido aptuveni 626 eiro, kamēr “Kodiaq iV Plug-in Hybrid” gadījumā tās sasniedz 1480 eiro.
Plusi un mīnusi – “Škoda Enyaq”
Galvenie “”Enyaq ieguvumi ir ļoti zemas enerģijas izmaksas, klusa un komfortabla braukšana, zemākas apkopes izmaksas un lieliska dinamika pilsētas satiksmē. Tomēr jāņem vērā arī trūkumi – atkarība no uzlādes infrastruktūras, nepieciešamība plānot uzlādes pieturas garākos braucienos, mazāks nobraukums ziemas apstākļos un ievērojami samazināta autonomija, velkot piekabi.
“Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid”
“Kodiaq” priekšrocība ir iespēja ikdienā pārvietoties kā ar elektroauto, vienlaikus saglabājot pilnīgu brīvību tālākos maršrutos. Degvielas uzpilde aizņem vien dažas minūtes, un nav jādomā par uzlādes staciju pieejamību.
Savukārt sarežģītāka konstrukcija nozīmē divu piedziņas sistēmu uzturēšanu vienā automobilī, kas potenciāli var radīt augstākas apkopes izmaksas. Tāpat “Plug-in Hybrid” ekonomija lielā mērā ir atkarīga no regulāras akumulatora uzlādes – ja tas netiek darīts, degvielas patēriņš pieaug.
Kurš ir piemērotāks Latvijai?
Vienas pareizās atbildes nav. Ja ikdienas maršruti galvenokārt ved pa pilsētu vai tās apkārtni un mājās ir pieejama uzlāde, loģiskāka izvēle būs “Škoda Enyaq”. Tas nodrošina zemākas ekspluatācijas izmaksas, klusāku braukšanu un labāku dinamiku.
Savukārt tiem, kuri regulāri dodas garākos braucienos vai nevēlas pielāgot savus maršrutus uzlādes infrastruktūrai, praktiskāks risinājums var izrādīties “Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid”. Abi modeļi pārstāv modernu un efektīvu pieeju mobilitātei. Jautājums tikai – kurš no tiem labāk atbilst tieši jūsu ikdienas paradumiem?