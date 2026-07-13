VIDEO: dizaina vingrinājums. Kāds ir ķīniešu krosovers “Jaecoo 7”?
Kārtējā ķīniešu brīnumautomašīna saucas “Jaecoo 7”. Tā ir rados ar citu “Chery” zīmolu “Omoda”, un tos vieno arī dīleris “Mūsa Mežciems”, kā arī superhibrīda jaudas iekārta. Apbrīnojamu šo automašīnu dara fakts, ka arī “Jaecoo” zīmols ir ļoti jauns, tikai trīs gadi, un dažviet pasaulē tas tiek uzskatīts par “Omoda” luksusa versiju.
“Jaecoo 7” superhibrīda sākuma cena ir no 35 990 eiro, taču šo modeli ražo arī ar vienkāršāku pašuzlādes hibrīdu. Tad “Jaecoo 7” cenu lapa sākas ar 30 990 eiro. Tomēr superhibrīds ir pievilcīgāks ar lielāku jaudu un iespēju piesaistīt EKKI līdzmaksājumu. Ar elektrību tas var nobraukt pat 90 km. Lai ar kādu jaudas iekārtu “Jaecoo” būtu aprīkots, tas vienmēr būs priekšpiedziņas automobilis – un tikai.
Par savu naudu “Jaecoo 7” pircējs dabū “daudz automašīnas”, daudz vietas un daudz ekrāna platības. Panorāmas jumts, sintētiskās ādas sēdekļi, SONY audioiekārta un dažādu krāsu ambientais apgaismojums ceļ “Jaecoo” prestižu. Stiklu pacēlāju pogas ar labu dizainu, bet bez apzīmējumiem norāda uz augstāka līmeņa dizainu. Nav gan skaidrs, kāpēc stilīgās stiklu pacēlāju pogas darbojas pēc pretējas loģikas nekā vairumā automašīnu. Un kāda gan tam nozīme, ja paši stikli ir dubultie.
“Jaecoo” nosaukumu veido vācu vārds “Jager” un angļu vārds “cool”. “Jaecoo 7” ir atradums tiem, kam svarīgi, lai daudz vietas aizmugurē. Tur ir līdzena grīda un daudz vietas kājām. Lielais ekrāns priekšā parāda lielisku attēlu no kamerām un tam ir maināms dienas un nakts fons. Stūres leņķis ir veiksmīgāks nekā “Omoda 9”, bet spoguļi tāpat regulējas caur ekrānu un no stūres pogām. Arī pārnesumkārbas svira zem stūres nav domāta steidzīgajiem. Ja nespiežam bremžu pedāli no visas sirds un līdz galam, transmisija ielec neitrālajā robā un tur arī paliek.
“Jaecoo 7” braukšanas vektori ir 100% vērsti komforta virzienā – pat tad, kad braucam sporta režīmā. Ja veiksim asākus manevrus, tas jāpatur prātā. Toties vismaz superhibrīda gadījumā dinamika un patēriņš ir augstākajā līmenī. Mums nekad nepietrūkst jaudas un patēriņš ir 5-6 litri uz 100 km, pat ja baterija ir tukša. Ilgi tā tukša nepaliks. Ātrās uzlādes jauda ir 40kW, ko spēj pat vissenākās stacijas, un arī 6,6 kW no “Wallboksa” nav necik daudz prasīts. Trīs stundas pie vada un baterija atkal pilna!
Ieraugot “Jaecoo 7” pirmo reizi, šķiet, kas tas grib izcelties. Bet, jo ilgāk brauc, jo vairāk skaidrs, ka krosoverā viss ir savās vietās – spoguļi lieli, pats ripo forši un, pats galvenais, jau tā cena.