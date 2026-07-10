Vietējais tirgus jau ir par mazu! Latviešu uzņēmums ar vairāk nekā 650 000 aktīvu ikdienas lietotāju
No sākotnēji vienkārša mobilā maksājuma risinājuma SIA “Mobilly” gadu gaitā izaudzis par finanšu tehnoloģiju uzņēmumu un daudzfunkcionālu digitālo platformu, kuru ikdienā izmanto simtiem tūkstošu lietotāju un tūkstošiem uzņēmumu. “Mobilly” attīstības stāsts vienlaikus ir arī stāsts par Latvijas tehnoloģiju uzņēmuma spēju pielāgoties tirgus pārmaiņām, radīt jaunus pakalpojumus un meklēt izaugsmes iespējas ārpus vietējā tirgus robežām.
Kad 2003. gadā tika dibināts uzņēmums “Mobilly”, ideja bija salīdzinoši vienkārša – ļaut autovadītājiem apmaksāt stāvvietas, izmantojot mobilo tālruni. Tolaik mobilie maksājumi vēl bija jaunums, arī pati doma par ikdienas finanšu pakalpojumu izmantošanu telefonā šķita drīzāk nākotnes scenārijs nekā realitāte. Tomēr uzņēmuma dibinātāji saskatīja potenciālu. Viņi ticēja, ka cilvēku paradumi mainīsies un mobilais telefons kļūs par galveno rīku ikdienas maksājumu veikšanai. Tagad, vairāk nekā divdesmit gadu vēlāk, SIA “Mobilly” apkalpo aptuveni 650 tūkstošus aktīvu lietotāju un ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem mobilitātes un ikdienas maksājumu risinājumiem Latvijā.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs atzīst, ka sākotnējā izaugsme nebija strauja. Pirmos darbības gadus uzņēmums attīstījās pakāpeniski, koncentrējoties uz stāvvietu apmaksas pakalpojuma pilnveidošanu un klientu uzticības iegūšanu. Lielākais attīstības lēciens notika pēc pirmās “Mobilly” lietotnes ieviešanas 2013. un 2014. gadā, kad strauji attīstījās viedtālruņu lietošana un mobilās tehnoloģijas kopumā. Līdz ar lietotni uzņēmumam radās iespēja daudz ātrāk pievienot jaunus pakalpojumus un paplašināt savu piedāvājumu. Tieši šis periods kļuva par pagrieziena punktu uzņēmuma vēsturē.
“Patiesībā mūsu straujākā izaugsme sākās ap 2015. gadu,” stāsta Valdis Bergs. “Tehnoloģijas kļuva nobriedušākas, klienti bija gatavi izmantot mobilos risinājumus, un mēs varējām sākt būvēt daudz plašāku pakalpojumu ekosistēmu.” No viena pakalpojuma uzņēmums pakāpeniski izauga par platformu, kurā iespējams apmaksāt stāvvietas, sabiedrisko transportu, elektroauto uzlādi un citus ikdienas mobilitātes pakalpojumus.
Kad vietējais tirgus kļūst par mazu
Katram tehnoloģiju uzņēmumam pienāk brīdis, kad jāatbild uz sarežģītu jautājumu, vai turpināt augt vietējā tirgū, vai arī meklēt iespējas ārpus valsts robežām. “Mobilly” šis brīdis pienāca aptuveni 2017.–2018. gadā. Līdz tam uzņēmums bija nostiprinājis savas pozīcijas Latvijā, taču kļuva skaidrs, ka tikai vietējais tirgus nevarēs nodrošināt ilgtermiņa izaugsmi. “Mobilitātes maksājumos mēs Latvijā jau esam ļoti tuvu griestiem,” secina Valdis Bergs. “Ja vēlamies turpināt strauji augt, mums ir jāiet ārpus Latvijas.”
Sākotnēji tika izmēģināti dažādi eksporta modeļi un atsevišķi produkti konkrētiem tirgiem, tomēr uzņēmums secināja, ka lielākais potenciāls slēpjas pašu izstrādāto produktu eksportā. “Mobilly” pieredze parāda, ka tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā eksports nav izvēles iespēja, bet gan loģisks attīstības turpinājums. Nelielais vietējais tirgus ļauj pārbaudīt idejas un produktus, taču ilgtermiņa izaugsmei nepieciešams domāt starptautiski jau no pirmajām attīstības stadijām.
Tagad “Mobilly” jau darbojas Lietuvā un Igaunijā, piedāvājot stāvvietu apmaksas un elektroauto uzlādes risinājumus, savukārt tuvākajā nākotnē uzņēmums plāno ieviest arī sabiedriskā transporta pakalpojumus. Uzņēmums šogad ieviesis stāvvietu apmaksu Viļņā, plāno attīstību Klaipēdā un turpina paplašināt sadarbību ar transporta un mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā. Taču uzņēmuma ambīcijas sniedzas tālāk par Baltijas valstīm. “Mūsu mērķis ir kļūt par Eiropas mēroga mobilitātes maksājumu platformu,” saka Bergs.
Daudzi uzņēmumi pieļauj kļūdu, uzskatot, ka veiksmīgs produkts vienā valstī automātiski būs veiksmīgs arī citur. SIA “Mobilly” pieredze rāda pretējo. Klientu paradumi dažādās valstīs būtiski atšķiras –gan maksājumu veikšanas veids, gan lietotāju pieredzes gaidas, gan uztvere par to, kā jāizskatās digitālajam produktam. Tas nozīmē, ka eksportā nepietiek tikai ar produkta lokalizāciju vai tulkojumu. “Mums nācies ieguldīt daudz darba tehnoloģijās, lai tās būtu pielāgojamas dažādiem tirgiem,” skaidro Bergs. Tieši šī iemesla dēļ “Mobilly” arvien vairāk raugās arī uz uzņēmumu iegādes iespējām ārvalstīs.
Ja klients jau ir pieradis pie konkrēta risinājuma, jauna spēlētāja ienākšana tirgū prasa milzīgus mārketinga ieguldījumus un ilgu laiku uzticības iegūšanai. Savukārt uzņēmuma iegāde ļauj iegūt gan vietējo komandu un tirgus zināšanas, gan klientu bāzi. “Mobilly” kopā ar partneriem Lietuvā aktīvi izvērtē potenciālos uzņēmumu iegādes darījumus Eiropā. Tieši M&A darījumi uzņēmuma vadības skatījumā var kļūt par nākamo lielo izaugsmes lēcienu.
Daudziem Latvijas uzņēmumiem izaugsme joprojām galvenokārt asociējas ar organisku attīstību, taču pasaules tehnoloģiju nozarē uzņēmumu iegādes un apvienošanās jau sen ir viens no galvenajiem attīstības instrumentiem. Tas ļauj ātrāk iegūt jaunus klientus, tehnoloģijas, kompetences un piekļuvi tirgiem.
Latvijas priekšrocība – cilvēki un digitālā vide
Lai gan Latvijas uzņēmumiem ārvalstīs bieži nākas sevi pierādīt vairāk nekā lielo valstu konkurentiem, Bergs uzskata, ka mums ir arī savas priekšrocības. Viena no tām – augsti attīstītā digitālā infrastruktūra. Elektroniskais paraksts, digitālie valsts pakalpojumi un salīdzinoši augstā sabiedrības digitālā pratība ļauj tehnoloģiju uzņēmumiem attīstīties ātrāk nekā daudzviet Rietumeiropā. Ne mazāk svarīgs ir cilvēkkapitāls. Visas “Mobilly” tehnoloģijas ir izstrādātas Latvijā, un uzņēmums apzināti nav izvēlējies ārpakalpojumu modeli produktu attīstībai. Tas ļauj saglabāt kontroli pār visu izstrādes procesu, samazināt riskus un ātrāk reaģēt uz izmaiņām tirgū. “Mēs lepojamies ar to, ka tās ir Latvijā radītas tehnoloģijas,” uzsver Bergs.
Lai gan tehnoloģiju uzņēmumi bieži runā par produktiem, algoritmiem un inovācijām, “Mobilly” vadība uzskata, ka uzņēmuma lielākā vērtība ir cilvēki. Uzņēmumā ir salīdzinoši neliela darbinieku mainība, un vadības filozofijas centrā ir uzticēšanās un atbildības deleģēšana. “Mēs cenšamies neveidot vidi, kurā cilvēki tiek mikrovadīti,” uzsver Bergs. Darbiniekiem tiek dota iespēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par rezultātu. Tieši šī pieeja ļāvusi izveidot komandu, kas spēj ātri reaģēt uz klientu vajadzībām un problēmām. Uzņēmums darbojas pakalpojumu biznesā, kur klienta atgriezeniskā saite ir tūlītēja. Ja stāvvietas barjera neatveras vai maksājums neizdodas, uzņēmums par to uzzina dažu minūšu laikā. Tas nozīmē, ka ātrums, elastība un spēja sadarboties ir kritiski svarīgas. “Ja ir laba komanda, tad var izveidot jebkuru produktu,” Bergs ir pārliecināts.
Valdis Bergs uzskata, ka Latvijas ilgtermiņa konkurētspēja arvien vairāk būs saistīta ar spēju radīt un eksportēt tehnoloģijas un zināšanās balstītus pakalpojumus. Atšķirībā no valstīm, kuru ekonomika balstās uz dabas resursiem vai milzīgu vietējo tirgu, Latvijas galvenais resurss ir cilvēku zināšanas, prasmes un spēja radīt augstas pievienotās vērtības produktus. “Ja vēlamies augt straujāk par Eiropas vidējo līmeni, mums jāiegulda tehnoloģijās, inovācijās un eksportspējīgu uzņēmumu attīstībā,” uzsver Bergs. Latvijai nav ne lielu derīgo izrakteņu krājumu, ne iespējas balstīt ekonomiku uz tranzīta nozari, kā tas bijis iepriekšējos gadu desmitos, tāpēc tieši cilvēkkapitāls un tehnoloģiju eksports kļūst par galveno izaugsmes virzienu.
“Mobilly” pieredze apliecina, ka arī salīdzinoši nelielā tirgū var izveidot konkurētspējīgus digitālos risinājumus, kurus vēlāk iespējams pielāgot un attīstīt arī citos tirgos. Tehnoloģiju uzņēmumu priekšrocība ir spēja mērogot produktus bez nepieciešamības proporcionāli palielināt ražošanas jaudas vai fizisko infrastruktūru. Vienu reizi izstrādāts risinājums potenciāli var kalpot simtiem tūkstošu vai pat miljoniem lietotāju dažādās valstīs. Šī iemesla dēļ investīcijas tehnoloģiju attīstībā uzņēmuma vadība neuzskata par izmaksām, bet gan par priekšnoteikumu nākotnes izaugsmei. Spēja nepārtraukti attīstīt produktus, investēt jaunās tehnoloģijās un domāt starptautiskā mērogā, pēc Berga domām, būs viens no galvenajiem faktoriem, kas noteiks ne tikai atsevišķu uzņēmumu, bet arī visas Latvijas ekonomikas attīstību nākamajās desmitgadēs.
Tehnoloģiju nozarē investīcijas nav tikai izaugsmes instruments – tas ir priekšnoteikums uzņēmuma konkurētspējai un nereti arī izdzīvošanai. Ražošanas uzņēmums dažkārt var atļauties vairākus gadus strādāt ar nemainīgu produktu portfeli, bet digitālo pakalpojumu segmentā tehnoloģijas noveco ievērojami ātrāk. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem nepārtraukti jāiegulda produktu attīstībā, drošībā un lietotāju pieredzē.
Kad krīzes kļūst par iespējām
Viens no smagākajiem periodiem uzņēmuma vēsturē bija Covid-19 pandēmija. Mobilitāte faktiski apstājās, cilvēki pārstāja pārvietoties, un uzņēmuma apgrozījums īsā laikā saruka par aptuveni 80 procentiem. Situāciju vēl sarežģītāku padarīja fakts, ka uzņēmums kā elektroniskās naudas iestāde nevarēja pretendēt uz daļu no valsts atbalsta instrumentiem. Tas radīja reālus draudus nākotnei, tomēr uzņēmums izvēlējās nevis gaidīt situācijas uzlabošanos, bet gan pielāgoties. Īsā laikā tika izveidots vakcinācijas portāls un sniegti dažādi IT izstrādes pakalpojumi, kas konkrētajā brīdī bija nepieciešami tirgū. Šis periods kļuva par vienu no svarīgākajām biznesa mācībām uzņēmuma vēsturē. “Vienmēr atradīsies risinājums jebkurai problēmai,” saka Bergs.
Pandēmija vēlreiz apliecināja, cik strauji var mainīties uzņēmējdarbības vide un cik būtiska kļūst spēja ātri pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Taču, tiklīdz viens izaicinājumu vilnis ir pārvarēts, jau nākas gatavoties nākamajām pārmaiņām. Pašlaik arvien lielāku ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi atstāj straujā tehnoloģiju attīstība, tai skaitā mākslīgais intelekts, kas, līdzīgi kā savulaik digitalizācija vai mobilie maksājumi, pakāpeniski maina gan uzņēmumu darbības modeļus, gan klientu paradumus. Uzņēmuma vadība uzskata, ka arī šīs pārmaiņas jāuztver nevis kā drauds, bet gan kā iespēja radīt jaunus pakalpojumus un veidot efektīvākus procesus.
SIA “Mobilly” jau tagad aktīvi izmanto mākslīgo intelektu produktu izstrādes procesos. Tas palīdz programmētājiem darboties efektīvāk, ātrāk izstrādāt funkcionalitāti un samazināt rutīnas darbu apjomu. Tomēr uzņēmumā netic scenārijam, kurā programmētājus pilnībā aizstās mākslīgais intelekts. Tehnoloģijas ļaus paveikt vairāk ar esošajiem resursiem, taču cilvēku loma joprojām saglabāsies būtiska. Savukārt finanšu nozarē mākslīgā intelekta ieviešana notiks lēnāk nekā citās nozarēs, jo maksājumu iestādēm jāspēj regulatoriem izskaidrot katru pieņemto lēmumu un algoritma darbības loģiku. Drošība un uzticamība finanšu sektorā vienmēr būs svarīgāka par ātrumu.
Nākamais mērķis – Eiropa
Runājot par eksporta attīstību, Valdis Bergs uzsver, ka tehnoloģijas kvalitāte ir tikai puse no veiksmes formulas. Otra puse ir partneri. “Ja tev būs lieliska tehnoloģija, bet nebūs vietējo partneru un tirgus zināšanu, tehnoloģija viena pati nepalīdzēs,” viņš skaidro. Arī pretējais scenārijs nedarbojas, jo pat labākie pārdevēji nevar pārdot produktu, kas nerisina klienta problēmu. Tas nozīmē, ka eksportējošiem tehnoloģiju uzņēmumiem vienlaikus jāspēj veidot gan konkurētspējīgus produktus, gan spēcīgas partnerattiecības vietējos tirgos.
“Mobilly” jau ir kļuvis par Latvijas tirgus līderi mobilitātes maksājumos, taču uzņēmuma ambīcijas ir daudz lielākas. Nākamo desmit gadu laikā tas vēlas kļūt par vienu no vadošajām mobilitātes maksājumu platformām Eiropā, attīstot gan esošos produktus, gan jaunus ikdienas maksājumu risinājumus. Svarīga loma šajā attīstībā būs elektroauto uzlādei un viedās pilsētas risinājumiem. Uzlādes infrastruktūra Eiropā turpina strauji augt, un uzņēmumā ir pārliecība, ka tuvākajos gados arvien vairāk ikdienas maksājumu kļūs automātiski un lietotājam gandrīz neredzami. Savukārt “Mobilly” mērķis ir nodrošināt, lai visi šie pakalpojumi būtu pieejami vienuviet.
“Nekad nevajag apstāties,” – tā ir viena no galvenajām Valda Berga atziņām, kas caurvij arī visu "Mobilly" attīstības stāstu. Spēja nepārtraukti virzīties uz priekšu, pielāgoties pārmaiņām un meklēt jaunus risinājumus arī sarežģītos apstākļos ir ļāvusi uzņēmumam no vietēja maksājumu risinājuma kļūt par nozīmīgu tehnoloģiju spēlētāju. Iespējams, tieši šī pieeja vislabāk raksturo ne tikai “Mobilly” izaugsmes ceļu, bet arī Latvijas tehnoloģiju uzņēmumu spēju konkurēt un attīstīties starptautiskā mērogā.