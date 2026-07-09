Eiropas Parlaments sper soli tuvāk digitālā eiro ieviešanai - ko tas nozīmē iedzīvotājiem?
Eiropas Parlaments atbalstījis sarunu sākšanu par digitālā eiro ieviešanu, sperot vēl vienu soli ceļā uz jaunu elektronisku norēķinu veidu visā Eiropas Savienībā.
Jaunā sistēma paredzētu, ka iedzīvotāji varētu izmantot Eiropas Centrālās bankas emitētu digitālo valūtu gan tiešsaistē, gan arī bez interneta pieslēguma.
Plānots, ka digitālais eiro papildinās skaidru naudu, nevis to aizstās. Eiropas Parlaments uzsver, ka eiro banknotes un monētas arī turpmāk būs pieejamas un uzņēmēji nevarēs atteikties tās pieņemt. Vienlaikus dalībvalstīm būs jānodrošina, lai skaidra nauda joprojām būtu viegli pieejama visiem iedzīvotājiem.
Deputāti arī uzsver, ka digitālā eiro maksājumiem būs augstas privātuma prasības. Maksājumu dati tiks apstrādāti tikai tik daudz, cik nepieciešams sistēmas darbībai, savukārt pamatpakalpojumi – konta atvēršana, līdzekļu glabāšana un vismaz viena maksāšanas iespēja – iedzīvotājiem būs bez maksas.
Lai pasargātu finanšu sistēmu, tiks noteikts ierobežojums, cik daudz digitālo eiro viena persona drīkstēs glabāt. Savukārt lielākajai daļai uzņēmumu būs pienākums pieņemt digitālo eiro, lai gan atsevišķi izņēmumi paredzēti pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmumiem, kas jau šobrīd nepieņem citus bezskaidras naudas maksājumus.
Pagaidām galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tagad Eiropas Parlaments sāks sarunas ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai vienotos par digitālā eiro galīgo regulējumu un ieviešanas nosacījumiem.