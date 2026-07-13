“Bauskas alus” - 45 gadi uzticības tradīcijām un nemainīgai kvalitātei
Šogad “Bauskas alus” atzīmē nozīmīgu jubileju – 45 gadus kopš alus darītavas dibināšanas. Laika gaitā mainījušās paaudzes, tehnoloģijas un tirgus tendences, taču galvenās vērtības ir palikušas nemainīgas – uzticība kvalitatīvam alum un “Bauskas alus” darīšanas tradīcijām.
Kārļa Zālīša mantojums, kas dzīvo vēl šodien
Par “Bauskas alus” kvalitātes pamatiem lielā mērā jāpateicas leģendārajam alus meistaram Kārlim Zālītim, kuru pamatoti uzskata par vienu no Latvijas mūsdienu alus darīšanas tradīciju aizsācējiem.
Vēl pirms darba uzsākšanas Bauskā viņš bija veidojis un attīstījis vairākas nozīmīgas alus darītavas Latvijā, uzkrājot zināšanas un pieredzi, kas vēlāk kļuva par pamatu viņa ievērojamākajiem sasniegumiem. Tieši Zālītis radīja tādas ikoniskas receptes kā “Senču alus” un iesala dzērienu “Veselība”, kas daudziem Latvijas iedzīvotājiem joprojām saistās ar bērnības garšu.
Tomēr visciešāk viņa vārds saistīts tieši ar “Bauskas alus” darītavu. Kopš pašiem pirmsākumiem viņš bija uzņēmuma sirds un dvēsele, strādājot šeit līdz pat mūža nogalei. 2021. gadā Meistars devās mūžībā 95 gadu vecumā, savukārt šogad viņš svinētu savu 100. Jubileju.
Tieši ar Zālīša radīto “Senču alu” aizsākās “Bauskas alus” stāsts. Drīz vien par uzņēmuma vizītkarti kļuva “Bauskas gaišais Speciālais” un “Bauskas tumšais Speciālais” – oriģinālas alus šķirnes, kuru receptes saglabājušās nemainīgas līdz pat šai dienai. Mainījušies dizaini un iepakojums, taču ne svarīgākais – autentiskā garša.
Arī iesala dzēriens “Veselība” joprojām tiek ražots pēc tās pašas receptūras, kāda tika izstrādāta 1984. Gadā.
Pārbaudītas vērtības laika gaitā nezaudē savu nozīmi
Tagad “Bauskas alus” ražotni vada Santa Lukašūna, kura pirms tam gandrīz 12 gadus strādājusi stiprā alkohola ražošanas uzņēmumā. “Samazināju grādus,” tā viņa pati nosmej par darbavietas maiņu. Santa norāda, ka seko uzņēmuma tradīcijām, bet atšķirībā no Zālīša loma vairāk saistīta ar vadību, ne produktu radīšanu. Vaicāta par uzņēmuma plāniem, viņa saka: “No citām alus darītavām “Bauskas alus” atšķiras ar to, ka mēs esam uzticīgi pārbaudītām vērtībām, savam recepšu mantojumam un cienām Bauskas alus patērētāja viedokli. Tādēļ arī plānojam saglabāt laika gaitā jau pārbaudītas un cilvēku iecienītas receptes. Protams, attīstoties laikam, saviem cienītājiem piedāvājam arī jaunus produktus. Arī šogad, par godu alus darītavas 45. gadadienai, sākām ražot alus šķirni “Klasika” stikla pudelēs. Otrs jaunums ir bezalkoholiskais alus, bez kā sortimentā mūsdienās kārtīgai alus darītavai grūti iztikt.” Bezalkoholiskais alus nav vienīgais no grādiem brīvais dzēriens “Bauskas alus” produktu portfelī – vēl tajā ir jau pieminētie iesala dzērieni “Veselība” un “Porteris”, kā arī kvass.
Tradicionāla garša, mūsdienīga ražošana
Lai gan alus receptes un ražošanas pamatprincipi 45 gadu laikā nav mainījušies, uzņēmums mērķtiecīgi investējis modernās tehnoloģijās. Darītavā uzstādītas mūsdienīgas pildīšanas līnijas, kas ļauj automatizēt procesus un nodrošināt nemainīgi augstu kvalitāti.
“Bauskas alus” produkcija tiek pildīta stikla pudelēs, PET iepakojumā un metāla mucās, kas paredzētas restorāniem, kafejnīcām un bāriem. Savukārt svinību rīkotājiem uzņēmuma zīmola veikalos ir iespēja iznomāt alus lejamās iekārtas, baudot svaigu alu tieši no mucas.
Taču vissvarīgākais paliek nemainīgs – alus garša. To joprojām veido arī viena no darītavas unikālajām priekšrocībām – atvērtā raudzēšana lielos kublos, kas mūsdienās sastopama arvien retāk. Šī tradicionālā metode piešķir alum raksturīgo niansētību un garšas dziļumu, ko novērtē alus cienītāji.
Ikviens interesents var tuvāk iepazīt šo procesu darītavas ekskursijās, izsekojot alus tapšanas ceļam no iesala līdz gatavam produktam un noslēgumā degustējot produkciju.
Cilvēki – uzņēmuma nozīmīgākā vērtība
Līdzās receptēm un tehnoloģijām vēl viena nozīmīga “Bauskas alus” vērtība ir cilvēki. Uzņēmumā strādā darbinieki, kuru pieredze mērāma gadu desmitos, un kolektīvam raksturīga stabilitāte. “Bauskas alus” vairākus gadus pēc kārtas ir saņēmis godalgu “TOP Darba devējs Zemgalē”.
Santa Lukašūna uzsver, ka tieši darbinieku zināšanas un pieredze palīdz saglabāt uzņēmuma identitāti: “Ja nepieciešams noskaidrot kādu vēsturisku ražošanas niansi, nereti nav jāmeklē informācija arhīvos. Pietiek aprunāties ar mūsu ilggadējiem darbiniekiem, kuri procesu pārzina līdz vissīkākajām detaļām.”
45 gadu laikā “Bauskas alus” ir pierādījis, ka patiesas vērtības nezaudē aktualitāti. Uzticība tradīcijām, nemainīga kvalitāte un cieņa pret savu mantojumu ir pamats, uz kura uzņēmums turpina attīstīties arī šodien.