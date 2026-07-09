Latvijas Nacionālā bibliotēka daļu elektroenerģijas turpmāk ražos pati
Latvijas Nacionālā bibliotēka turpmāk daļu elektroenerģijas saražos pati. Tā noslēgusi 1,7 miljonus eiro vērtu saules parka projektu, ko finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds.
Projekta mērķis bija samazināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas enerģijas patēriņu vismaz par 30%. Bibliotēkas teritorijā un uz ēkas jumta izbūvēts saules parks, nomainīts teritorijas apgaismojums pret energoefektīvāku LED apgaismojumu, kā arī veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, kas vēl daļēji turpinās.
Projekta laikā uzstādīti 479 saules paneļi, izbūvēta nepieciešamā elektroinfrastruktūra un izveidotas metāla konstrukcijas, kas nodrošinās saules parka darbību. Bibliotēka prognozē, ka turpmāk tas ļaus ievērojami samazināt elektroenerģijas patēriņu un daļu nepieciešamās elektrības saražot pašiem.
Saules parks ik gadu ļaus ietaupīt vairāk nekā 450 megavatstundas primārās enerģijas, tādējādi samazinot gan bibliotēkas uzturēšanas izmaksas, gan ietekmi uz vidi.
Projekta kopējās izmaksas bija vairāk nekā 1,7 miljoni eiro. Lielāko daļu finansējuma nodrošināja Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms, bet pārējo – valsts budžets.