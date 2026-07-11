"Bolt Food" sāk piegādāt arī medikamentus
Ar "Bolt Food" turpmāk varēs pasūtīt ne tikai ēdienu, bet arī bezrecepšu medikamentus. Jaunais pakalpojums pašlaik pieejams septiņās aptiekās Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Daugavpilī un Siguldā.
Rīgā klienti pasūtījumus var veikt no divām diennakts aptiekām, kā arī no aptiekas Ulbrokā. Savukārt Jelgavā, Tukumā, Daugavpilī un Siguldā piegādes pieejamas no vienas aptiekas katrā no pilsētām. Nākotnē plānots nodrošināt bezrecepšu medikamentu piegādes visās 14 Latvijas pilsētās, kurās patlaban darbojas "Bolt Food".
Lai nodrošinātu, ka klienti var saņemt informāciju par pieejamajiem medikamentiem, to iedarbību un lietošanu, pasūtot bezrecepšu medikamentus, var bez maksas saņemt farmaceita konsultāciju pa telefonu vai e-pastā. Lai saņemtu konsultāciju pa telefonu, iespējams zvanīt uz lietotnē norādīto aptiekas telefona numuru.
Uzņēmumā skaidro, ka bezrecepšu medikamentu piegādes notiek, ievērojot papildu drošības pasākumus. Medikamenti tiek iesaiņoti necaurredzamā, droši aizlīmētā iepakojumā. Kurjers šīs preces piegādā atsevišķi no citiem pasūtījumiem un ceļā pie klienta citus pasūtījumus paņemt un piegādāt nedrīkst. Medikamentu piegādes nodrošina tikai ar automašīnu.
Lai pārliecinātos par klienta vecumu, veicot pasūtījumu, "Bolt Food" lietotnē jāautorizējas ar "Smart-ID". Tāpat, lai zāles saņemtu klients, kurš tās pasūtījis, bezrecepšu medikamentiem nav iespējama bezkontakta piegāde. Klientiem jāsagaida kurjers, lai saņemtu preces, uzrādot lietotnē ģenerētu PIN kodu. Ja kurjeram neizdodas nodot pasūtījumu klientam, tas tiek nogādāts atpakaļ aptiekā.
Līdz šim "Bolt Food" lietotnē bija iespējams pasūtīt vairāk nekā 3000 kosmētikas produktu, uztura bagātinātāju un medicīnas preču no 26 aptiekām 14 Latvijas pilsētās.