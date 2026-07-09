Latvija kiberdrošībā iegulda par maz, norāda eksperte
Latvijai nepieciešams būtiski palielināt ieguldījumus kiberdrošībā, ceturtdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele.
Eksperte skaidroja, ka federācija jau iepriekš bija vērsusi politiķu uzmanību uz to, ka valsts digitālā transformācija nav iespējama bez ieguldījumiem kiberdrošībā, kuras stiprināšanai paredzēti 2% no drošības stiprināšanai atvēlētajiem ieguldījumiem. Viņasprāt, ieguldījumiem būtu jābūt 10%. Tāpat Egle-Ločmele sacīja, ka jāattīsta un jāstiprina ne tikai aizsardzības industrijas ražošanas spējas un drošība, bet arī civilā infrastruktūra, militārā mobilitāte, kritisko pakalpojumu sniedzēju drošība un civilā aizsardzība.
Egle-Ločmele arī atzīmēja, ka nupat Ankarā notikušā NATO samita kontekstā alianses dalībvalstīm ir svarīgi pievērst uzmanību dronu un pretdronu sistēmu attīstībai, kā arī pretballistiskās aizsardzības stiprināšanai. Pēc viņas teiktā, Latvijas industrija jau ir spēcīga vairākās jomās - kvantu, optikas un dronu jomā, taču tā vēl var attīstīt savas spējas arī citās jomās. Tāpat Latvijas industrijai jau esot vairākas ieceres sadarbībai ar Ukrainu.
Latvijas delegāciju NATO samitā vada Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalībvalstu līderi apņēmušies līdz 2035. gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Reizē viņš atzina, ka ir nepieciešamas spējas, aizsardzības industrijas attīstība. Viņš atzīmēja, ka Ministru kabinets šajā jautājumā daudz dara gan attīstot vietējo industriju, gan kontekstā ar Kulberga un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska parakstīto abu valstu vienošanos par visaptverošu sadarbību aizsardzības jomā, nodrošinot Ukrainas pieredzes pārņemšanu gaisa telpas aizsardzībai pret dronu uzbrukumiem.