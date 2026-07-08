Cenu kritums ne tikai pārtikas veikalos - šovasar iecienītākās avīzes un žurnāli pieejami lētāk
Kamēr ikdienā rūpīgi sekojam līdzi cenu izmaiņām pārtikas produktu plauktos un priecājamies par katru izdevīgo piedāvājumu, patīkams pārsteigums šovasar sagaida arī kvalitatīvas preses un lasītprieku mīļotājus. Karstākajos vasaras mēnešos sarukušas cenas lasītāju iecienītākajiem un pirktākajiem izdevumiem, ļaujot atpūtas mirkļus pie ezera, jūras vai dārzā padarīt vēl pilnvērtīgākus un maciņam draudzīgākus.
Lieliska lasāmviela par īpašu cenu
Lai nodrošinātu kārtīgu devu izklaides, aktuālo ziņu un aizraujošu dzīvesstāstu katrai vasaras dienai, izdevniecība “Rīgas Viļņi” rīko akciju – populāri izdevumi pieejami par zemākām cenām.
- Žurnāls “Kas Jauns” – lasītāju tik ļoti iecienītais slavenību un aktuālāko notikumu aizkulises tagad maksā tikai 2,09 €.
- Žurnāls “Patiesā Dzīve” – dziļas un iedvesmojošas intervijas, neparasti likteņstāsti un dzīves gudrības mierpilniem vasaras vakariem – tagad pieejams par 2,45 €.
- “Kas Jauns Avīze” – nedēļas svarīgākie notikumi Latvijā un pasaulē, analītika, praktiski padomi un krustvārdu mīklas brīvdienām – tikai par 1,29 €.
Akcija spēkā visā Latvijā
Nav svarīgi, vai vasaras atvaļinājumu pavadāt galvaspilsētas dunā, atpūšaties Kurzemes piekrastē vai baudāt Latgales ezeru mieru, izdevīgie piedāvājumi ir rokas stiepiena attālumā. Meklējiet savus mīļākos izdevumus par samazinātām cenām preses tirdzniecības vietās visā Latvijā.
Priekšroku dodat digitālam formātam? Ja vasaras karstumā nevēlaties nēsāt līdzi drukātos žurnālus, mums ir lieliskas ziņas! Šos un citus izdevumus par īpaši draudzīgām cenām varat ērti iegādāties un lasīt arī e-versijā platformā zurnali.lv – jūsu mīļākais saturs būs pa rokai viedtālrunī, planšetē vai datorā jebkurā laikā un vietā.
Akcija ir spēkā jūlijā un augustā, tāpēc izmantojiet iespēju un sarūpējiet sev un saviem tuvajiem kvalitatīvu saturu visam atlikušajam vasaras cēlienam. Izbaudīsim vasaru košāk, gudrāk – un lētāk!