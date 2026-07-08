"Apple" zaudē ES tiesā, būs vien jāievēro Digitālo tirgu likuma prasības
Tehnoloģiju kompānija "Apple" cietusi neveiksmi. Eiropas Savienības Vispārējā tiesa nolēmusi, ka uzņēmumam arī turpmāk būs jāievēro Digitālo tirgu akta prasības, kas attiecas uz "App Store" un operētājsistēmu "iOS".
Tiesa secināja, ka Eiropas Komisijas lēmums ir pamatots, un atstāja spēkā prasības, kas "Apple" jāievēro kā vienam no tā dēvētajiem digitālajiem "vārtziņiem". Šis statuss tiek piešķirts pasaules lielākajām tehnoloģiju platformām, kurām Eiropas Savienība noteikusi stingrākus konkurences un darbības noteikumus.
Digitālo tirgu akta mērķis ir ierobežot lielo tehnoloģiju uzņēmumu ietekmi un nodrošināt godīgāku konkurenci digitālajā tirgū. Tas nosaka, kādi pienākumi jāievēro tādiem uzņēmumiem kā "Apple", lai konkurentiem un lietotājiem būtu plašākas izvēles iespējas.
"Apple" jau ilgstoši kritizē šo regulējumu, uzskatot, ka tas apdraud uzņēmuma izveidotos drošības un privātuma standartus. Vienlaikus "Apple" turpina tiesvedību citā lietā, kurā apstrīd prasību padarīt savus produktus un pakalpojumus pieejamākus konkurējošām platformām.