Tomāti, gurķi un degviela kļuvuši lētāki, bet atpūta un mājoklis - dārgāki
2026. gada jūnijā, salīdzinot ar 2026. gada maiju, vidējais patēriņa cenu līmenis palika nemainīgs, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Būtiskākais cenu pieaugums mēnesī bija atpūtai, sportam un kultūrai, bet būtiskākais cenu kritums bija transporta grupai, galvenokārt degvielai.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada jūnijā, salīdzinot ar 2026. gada maiju, bija atpūtai, sportam un kultūrai (+0,3 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,1 procentpunkts), kā arī transporta grupai (−0,2 procentpunkti), pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (−0,1 procentpunkts), apģērbiem un apaviem (−0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,5 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (−10,0 %), ko galvenokārt ietekmēja cenu samazinājums tomātiem un gurķiem. Galvenokārt akciju ietekmē vidējais cenu līmenis samazinājās svaigām vai saldētām zivīm (−7,6 %), sviestam (−5,3 %), atspirdzinošajiem dzērieniem (−4,5 %), olīveļļai (−6,4 %). Akciju ietekmē lētākas bija svaigas ogas (−8,6 %), svaigi kauleņi un sēkleņi (−5,6 %), galvenokārt nektarīni. Lētāki kļuva svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņiem (−5,1 %). Savukārt dārgāki akciju noslēgumu rezultātā kļuva vājpiens (+3,4 %) un šokolāde (+2,6 %). Cenas palielinājās svaigiem citrusaugļiem (+5,7 %).
Apģērba un apavu grupā cenas samazinājās par 1,6 %. Apģērbiem cenas kritās vidēji par 1,2 %, bet kurpēm un citiem apaviem – par 3,3 %.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,9 %. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu grupā bija siltumenerģijai (+1,3 %). Dārgāka bija arī mājokļa īres maksa (+2,9 %), elektroenerģija (+0,8 %), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+1,1 %) un materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (+1,6 %).
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,5 %, būtiskākā ietekme uz cenu kritumu grupā akciju ietekmē bija medikamentiem.
Transporta grupā cenas samazinājās par 1,8 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai (−6,7 %), tai skaitā dīzeļdegvielai – par 8,2 %, benzīnam par 2,5 % un auto gāzei par 8,2 %. Savukārt cenu kāpums grupā bija pasažieru aviopārvadājumiem un personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam.
Informācijas un sakaru grupā cenas pieauga par 0,5 %, ko galvenokārt ietekmēja mobilo tālruņu iekārtu sadārdzinājums.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis palielinājās par 2,9 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem un precēm lolojumdzīvniekiem.
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 0,6 %. Galvenokārt noslēdzoties akcijām, būtiskākais cenu kāpums grupā bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un liķieriem, banku pakalpojumiem, restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem un mājokļa mēbelēm, savukārt cenu kritums bija viesnīcu pakalpojumiem, alum un vīnam.
2026. gada jūnijā, salīdzinot ar 2025. gada jūniju, vidējais patēriņa cenu līmenis pieauga par 3,4 %. Lielākā ietekme uz cenu līmeņa pieaugumu bija mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+1,2 procentpunkti), galvenokārt siltumenerģijai, elektroenerģijai un dabasgāzei. Būtiska ietekme bija arī transporta grupai (+0,9 procentpunkti), atpūtai, sportam un kultūrai (+0,5 procentpunkti), restorāniem un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,3 procentpunkti) un veselības aprūpei (+0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā samazinājās par 0,9 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā bija sviestam (−19,3 %). Lētāki bija arī kartupeļi (−20,6 %), siers (−3,7 %), gaļas izstrādājumi (−2,9 %), olīveļļa (−23,0 %), svaigas dateles, vīģes un tropu augļi (−14,2 %), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (−20,2 %), svaigi kauleņi un sēkleņi (−9,7 %), svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (−2,2 %), svaigas vai saldētas zivis (−6,2 %), vājpiens (−4,0 %), dārzeņu, bumbuļaugu un pākšaugu izstrādājumi (−4,8 %), šokolāde (−2,8 %), citi svaigi augļi (−7,9 %), augļu un dārzeņu sulas (−4,5 %). Savukārt cenu kāpums bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+13,3 %), maizei (+3,7 %), žāvētām, sālītām vai kūpinātām zivīm (+32,8 %), kafijai (+0,2 %), svaigai, atdzesētai vai saldētai vistu gaļai (+2,6 %), olām (+4,7 %), svaigiem citrusaugļiem (+5,0 %).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 7,2 %. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija siltumenerģijai (+7,6 %). Dārgāka bija elektroenerģija (+7,0 %), dabasgāze (+16,6 %), cietais kurināmais (+7,3 %), ūdensapgāde (+8,7 %), kanalizācijas pakalpojumi (+12,1 %), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+3,8 %), mājokļa īres maksa (+4,7 %), pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+6,3 %), atkritumu savākšana (+5,2 %).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis kāpa par 4,0 %. Gada laikā dārgāki kļuva ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medikamenti, attēldiagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju pakalpojumi.
Transporta grupā cenas pieauga vidēji par 7,1 %, ko galvenokārt noteica cenu kāpums degvielai (+16,8 %). Dīzeļdegviela kļuva dārgāka par 18,9 %, benzīns par 15,6 % un auto gāze par 5,4 %. Cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, pasažieru aviopārvadājumiem. Savukārt cenas samazinājās rezerves detaļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem.
Atpūtai, sportam un kultūrai vidējais cenu līmenis palielinājās par 4,8 %. Cenas pieauga kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, precēm lolojumdzīvniekiem, sporta pakalpojumiem, laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem. Vidējais cenu līmenis samazinājās precēm dārzam, augiem un ziediem.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis palielinājās par 7,9 %. Viesnīcu pakalpojumi sadārdzinājās vidēji par 7,0 %. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+4,7 %), ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumiem (+3,5 %).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 5,0 %. Dārgākas bija citas ierīces, priekšmeti un izstrādājumi personiskajai aprūpei, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi, uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātā, juvelierizstrādājumi un rokas pulksteņi. Lētāki kļuva bērnu aprūpes pakalpojumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija cigaretēm, augstākajai izglītībai, mobilo tālruņu iekārtām, kompleksajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, banku pakalpojumiem, audiovizuālo straumēšanas pakalpojumu abonementiem un audiovizuālā satura nomai, mājokļa mēbelēm, mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem. Savukārt lētāki bija stiprie alkoholiskie dzērieni un liķieri, alus, vīns, kā arī kurpes un citi apavi.
Salīdzinot ar 2025. gadu, patēriņa cenas 2026. gada jūnijā bija par 3,8 % augstākas. Precēm cenas palielinājās par 2,8 %, bet pakalpojumiem – par 6,4 %.
2026. gada jūnijā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, palielinājās par 3,5 %.
Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2026. gada jūlijā paziņos 11. augustā.