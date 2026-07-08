Starp Irānu ASV atkal izceļas asumi, kas radījuši strauju naftas cenu pieaugumu
Naftas cenas pasaules tirgos trešdien strauji pieauga, sasniedzot gandrīz 6% kāpumu. Tirgu ietekmēja ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir zaudējusi spēku, vienlaikus uzsverot, ka sarunas ar Irānu tomēr varēs turpināties.
Trešdienas rītā naftas cenas palielinājās pēc tam, kad ASV deva triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tankkuģiem Hormuza šaurumā, taču straujāks kāpums sekoja Trampa paziņojumiem.
"Brent" markas jēlnaftas cena trešdienas rītā pieauga par 5,6%, pārsniedzot 78 ASV dolārus par barelu, bet WTI markas jēlnaftas cena palielinājās par 5,8% līdz 74,55 ASV dolāriem par barelu. Abu marku jēlnaftas cena pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kādā tā bija pirms ASV un Izraēla sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Irāna uz uzbrukumu atbildēja ar triecieniem citviet reģionā.
Jau vēstīts, ka ASV Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka "spēcīgie" triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kas šķērsoja Hormuza šaurumu, un "radīs lielas izmaksas [Irānai] par uzbrukumiem komerciālajiem kravu pārvadājumiem". Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstīto pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkalatvēršanu.
Sankcijas tika atjaunotas, atbildot uz uzbrukumiem trim tankkuģiem Hormuza šaurumā. Reaģējot uz ASV uzbrukumu, Irāna devusi triecienus Bahreinai un Kuveitai.
Savukārt Tramps trešdien NATO samitā Ankarā paziņoja, ka, viņaprāt, Irānas un ASV 15. jūnijā parakstītais saprašanās memorands "ir beidzies". "Ņemšanās ar viņiem ir tikai laika izšķiešana," par sarunām ar Irānu teica ASV prezidents.