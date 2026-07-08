Rietumu Banka refinansē obligācijas biroju centra “Sand Offices” attīstībai Viļņā
Rietumu Banka ir piešķīrusi 17 miljonu eiro kredītu obligāciju refinansēšanai, nodrošinot stabilu finansējumu mūsdienīga biroju centra “Sand Offices” izveidei Viļņā.
Finansējums piešķirts "Capitalica Z114 Real Estate Fund", kas realizē šo projektu un ko pārvalda uzņēmums "Capitalica Asset Management".
Kredīta līdzekļi izmantoti obligāciju refinansēšanai, nodrošinot projekta finanšu struktūras stabilitāti un nepārtrauktību. Biroju centra “Sand Offices” attīstības gaitā iepriekš vairākos posmos ir piesaistīts obligāciju finansējums gandrīz 17 miljonu eiro apmērā, ko pašlaik ir refinansējusi Rietumu Banka.
Ieguldījumu apjoms projektā līdz 2026. gada maija beigām sasniedzis 24 miljonus eiro, savukārt projekta kopējais budžets ir 25,5 miljoni eiro. Saskaņā ar neatkarīgu vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība šajā periodā pieaugusi līdz 28,9 miljoniem eiro.
“Šis ir mūsu otrais nozīmīgais aizdevums "Capitalica Asset Management". Mūsu sadarbība aizsākās ar veiksmīgo biroju centra “Verde” finansēšanu Latvijas galvaspilsētā Rīgā, un šobrīd esam paplašinājuši atbalstu, piešķirot resursus biznesa attīstībai arī Viļņā. Mēs pozitīvi vērtējam Lietuvas tirgus potenciālu un pašlaik izvērtējam vairākus citus nozīmīgus kreditēšanas projektus šajā valstī,” norāda Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.
Biroju komplekss, kas ekspluatācijā nodots 2025. gada sākumā, jau sasniedzis 77% iznomātības līmeni un turpina piesaistīt jaunus nomniekus.
“Prognozējam, ka tuvākajā laikā tiks sasniegta pilna ēkas noslodze, kas apliecina projekta spēju saglabāt konkurētspēju arī salīdzinoši piesātinātā biroju tirgū. Vienlaikus projekta attīstība norit atbilstoši plānotajam grafikam un tirgus situācijai, saglabājot stabilu nomas aktivitāti. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka projektu atbalsta arī Rietumu Banka, kas apliecina uzticību tā ilgtermiņa potenciālam,” saka "Capitalica Asset Management" valdes priekšsēdētājs Andrius Barštis.
“Sand Offices” nomnieki ir pazīstami Lietuvā strādājošie uzņēmumi: "Circle K Lietuva", "Douglas LT", "GET Baltic", "Hoptrans Logistics", "CapitalBox", "Datakom", "Reenpro", "Laufen Baltics", "Capital Real Estate", "Gedeon Richter", "Nexpay" un citi.
Rietumu Banka turpina finansēt arī jaunākos “Verde” attīstības posmus, kas ir "Capitalica Asset Management" vadošais biroju projekts Rīgā. Pēc vēl divu ēku pabeigšanas, kas plānota līdz 2028. gadam, 50 000 kvadrātmetru plašā biroju kompleksa kopējā vērtība varētu sasniegt aptuveni 200 miljonus eiro.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.
Par "Capitalica Asset Management"
"Capitalica Asset Management" ir SBA grupas ieguldījumu pārvaldības sabiedrība, kas dibināta Lietuvā 2016. gadā un pārvalda aktīvus vairāk nekā 300 miljonu eiro vērtībā. Uzņēmums darbojas Baltijas komerciālā nekustamā īpašuma tirgū, attīstot un pārvaldot projektus ar mērķi nodrošināt investoriem stabilu ilgtermiņa atdevi. "Capitalica Asset Management" pārvalda komerciālā nekustamā īpašuma portfeli, kura kopējā iznomājamā platība pārsniedz 120 000 kvadrātmetru, tostarp projektus “Sand Offices” Viļņā, “Kauno Dokas” Kauņā un “Verde” Rīgā.