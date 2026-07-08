Izsolē varēs iegādāties 46 "Pasažieru vilciens" dīzeļvilcienu un elektrovilcienu vagonus
"Pasažieru vilciens" mājaslapā informējis, ka interesentiem ir iespēja iegādāties 46 vecos elektrovilcienu un dīzeļvilcienu vagonus, kas būvēti no 1966. līdz 1988. gadam.
Izsoles noteikumos teikts, ka iespēja iegādāties "ER2" un "ER2T" sērijas elektrovilcienu un "DR1A" sērijas dīzeļvilcienu vagonus. To ekspluatācijas nobraukums ir no 2,4 līdz septiņiem miljoniem kilometru.
"ER2" un "ER2T" sērijas elektrovilcieni ražoti Rīgas vagonbūves rūpnīcā un paredzēti piepilsētas un reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem. "ER2" tika ražoti no 1962. līdz 1984. gadam, savukārt "ER2T" - no 1986. līdz 1996. gadam kā uzlabota "ER2" modifikācija.
Vagonu masa ir no 38,3 līdz 54,6 tonnām, bet maksimālais ātrums - 130 kilometri stundā. Elektrovilcienu "ER2" un "ER2T" sastāvi veidoti no vairāku tipu vagoniem, tostarp galvas vagoniem, motorvagoniem un piekabes vagoniem.
Vagonu izsoles sākumcenas noteiktas robežās no 6000 eiro līdz 11 172 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis visiem vagoniem būs 200 eiro. Izsoles notiek tīmekļvietnē "izsoles.ta.gov.lv" un noslēgsies 22. jūlijā plkst. 13.