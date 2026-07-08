Kozlovskis: uz galda būs līgumu izbeigšana, ja pārvadātāji nepildīs savas saistības
Ja Pierīgā reģionālo autobusu reisu izpilde turpmāk netiks nodrošināta solītajā apjomā, būs jāvērtē līgumu izbeigšana ar esošajiem pārvadātājiem vai citu pārvadātāju piesaiste, paziņojis satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis.
Viņš norāda, ka atbilstoši pagājušajā piektdienā dotajam uzdevumam Autotransporta direkcija (ATD) ir meklējusi risinājumus, lai reģionālo autobusu reisi Pierīgā tiktu izpildīti tādā apjomā, kāds solīts iedzīvotājiem.
Pašlaik ATD ar pārvadātājiem esot vienojusies par situācijas stabilizēšanu, un tas nozīmē, ka no trešdienas, 9. jūlija, būtu jānodrošina visu reisu izpilde. Tāpat saņemti pārvadātāju apliecinājumi par visu reisu izpildi arī turpmākajā periodā.
Kozlovskis uzsver, ka ATD atbildība ir nodrošināt, lai neatkārtotos situācija, kāda izveidojās kopš pagājušās nedēļas nogales, kad Pierīgā tika atcelti desmitiem reisu. “Gadījumā, ja pārvadātāji atkal nespēs izpildīt saistības, uz galda būs jautājums par līguma izbeigšanu vai citu pārvadātāju piesaisti Pierīgā,” norāda Kozlovskis.
Jau ziņots, ka "Latvijas sabiedriskais autobuss" piektdien un sestdien kopumā atcēla 46 reisus Ādažu virzienā, svētdien - 24 reisus, bet pirmdien - 30 reisus.