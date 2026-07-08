Pieaudzis "airBaltic" pārvadāto pasažieru skaits
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" informējusi, ka pirmajā pusgadā pārvadājusi 2,455 miljonus pasažieru. Tas ir par 3,9 % vairāk nekā attiecīgajā laika periodā 2025. gadā.
Kompānijā atzīmē, ka tas ir lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajā pusgadā. Savukārt veikto lidojumu skaits šogad pirmajā pusgadā palielinājies par 5% - līdz 23 636.
Kas attiecas uz šī gada jūniju - "airBaltic" pārvadāja 509 700 pasažieru jeb par 2% vairāk nekā attiecīgajā mēnesī pērn. Lidsabiedrība šajā mēnesī veica kopumā 4535 lidojumus, kas ir par 6,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. 2025. gada jūnijā "airBaltic" pārvadāja 497 600 pasažieru un veica 4270 lidojumu.
Iepriekš jau vēstīts, ka "airBaltic" koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70,064 miljoni eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī. Savukārt "airBaltic" koncerna apgrozījums palielinājās par 12,3% un bija 149,086 miljoni eiro. "airBaltic" pārstāvji skaidroja, ka lidsabiedrības zaudējumu apmēru pirmajā ceturksnī ietekmēja ārvalstu valūtas kursu svārstības, ar finansēšanu saistītās izmaksas, samazināts komerciālais atbalsts un pastāvīga izmaksu pieauguma spiediens vairākās kategorijās.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.