Vai influenceri godīgi norāda reklāmu? PTAC pārbaudījis populāru satura veidotāju ierakstus
Sociālo mediju saturs arvien biežāk ietekmē patērētāju izvēli - sākot no ikdienas preču iegādes līdz pakalpojumu, izklaides un dzīves stila lēmumiem. Influenceru ieteikumi nereti tiek uztverti kā personiski, autentiski un balstīti pašu pieredzē, tāpēc patērētājiem ir īpaši svarīgi skaidri saprast, kad šāds saturs ir komerciāls, kad tas tapis sadarbības ietvaros un kad tā radīšanā izmantots mākslīgais intelekts.
ai novērtētu, cik skaidri sociālo mediju vidē tiek atklāta komerciāla informācija un mākslīgā intelekta izmantošana, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piedalījās Starptautiskā patērētāju aizsardzības un uzraudzības tīkla ICPEN ikgadējā pārbaudē, kas norisinājās no 2026. gada 23. marta līdz 8. aprīlim. Šajā ICPEN pārbaudē kopumā piedalījās vēl 20 patērētāju tiesību uzraudzības iestādes visā pasaulē.
Globālajā pārbaudē tika konstatēts, ka lielākā daļa jeb 92 % no 228 pārbaudītajiem influenceriem publicēja komerciālu saturu, taču tikai katrs piektais to norādīja konsekventi. Turklāt norādes par komerciālu saturu bieži nebija pietiekami pamanāmas un vidusmēra patērētājam tās varēja būt viegli nepamanāmas.
PTAC pārbaudes ietvaros izvērtēja 10 influenceru aktivitātes vairākos sociālajos medijos - Instagram, Facebook un TikTok. Īpaša uzmanība tika pievērsta tam, vai influenceru publicētajā saturā komerciālā informācija ir skaidri nošķirta no cita veida satura. Tāpat PTAC fokusējās uz tādiem influenceriem, kuru publicētajā saturā varētu būt konstatējamas aizliegtas reklāmas, piemēram, par smēķēšanas produktiem, azartspēlēm un citām sensitīvām jomām.
PTAC veiktajā pārbaudē būtiskas neatbilstības vai pārkāpumi kopumā netika konstatēti. Līdz ar to attiecībā uz 7 influenceriem turpmākas uzraudzības darbības nebija nepieciešamas. Vienlaikus par 2 influenceriem PTAC turpina monitoringu sociālajos medijos, sekojot līdzi šo influenceru aktivitātēm un sniegtajai informācijai. Savukārt par 1 influenceri ir uzsākta un joprojām turpinās preventīvās uzraudzības lieta.
Influenceru mārketings ir kļuvis par nozīmīgu digitālās ekonomikas daļu, ietekmējot patērētāju izvēles dažādās nozarēs. Sociālo mediju influenceri bieži veido ciešas uzticēšanās attiecības ar savu auditoriju, kas var būtiski ietekmēt patērētāju lēmumus par pirkumiem. Vienlaikus sociālie mediji piedzīvo jaunu attīstības posmu, pieaugot mākslīgā intelekta radīta satura un virtuālo influenceru izmantošanai, kas rada jaunus izaicinājumus patērētāju aizsardzības jomā. PTAC un citas pārbaudē iesaistītās ICPEN dalībvalstu iestādes ir apņēmušās veicināt to, lai patērētāji tiešsaistes vidē varētu pieņemt informētus un godīgus lēmumus.