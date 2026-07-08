Polijas ogas zem Latvijas karoga? PVD saņem sūdzības par pircēju maldināšanu
Līdz ar vietējo augļu un dārzeņu sezonas sākumu atgriežas arī pircēju bažas par produkcijas izcelsmi. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) jau saņēmis pirmās sūdzības, ka ievestās zemenes tiek tirgotas kā Latvijā audzētas. Šādi tirgotāji mēģina iedzīvoties uz lielo cenu starpību.
360 Ziņas kopā ar PVD inspektorēm devās uz Rīgas Centrāltirgu, lai pārbaudītu nesen saņemtu sūdzību.
Ierodoties norādītajā tirdzniecības vietā, Latvijas zemenes vairs netika tirgotas – pārdošanā bija Polijas izcelsmes ogas. Tomēr pārbaudes laikā atklājās cita neatbilstība.
PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektore Iveta Dervina stāsta: "Saldajiem ķiršiem nepareizi ir norādīta izcelsmes valsts. Cenu zīmē ir Ungārija, un pēc pavadzīmes – Grieķija." Par šo pārkāpumu inspektori sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.
Šomēnes šī jau ir otrā sūdzība par negodprātīgiem tirgotājiem. Pirms dažām dienām PVD konstatēja gadījumu, kad zem Latvijas zemeņu cenu zīmes tika tirgotas Polijas ogas. Inspektori norāda, ka nereti dažādu valstu izcelsmes zemenes tiek sajauktas kopā.
PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektore Iveta Dervina skaidro, ka šādus pārkāpumus nav viegli atklāt. Reizēm par produkcijas izcelsmi liecina iepakojums vai kastīšu veids, taču nereti tirgotāji ogas pārber lielākās kastēs un sajauc dažādas partijas.
Arī zemnieki atzīst, ka pēc izskata atšķirt vietējo produkciju no ievestās ir ļoti grūti –bieži vien tiek audzētas vienas un tās pašas šķirnes, turklāt sēklas nāk no ārvalstīm, tādēļ vizuālas atšķirības praktiski nav.
PVD atgādina, ka arī pircējiem ir tiesības pārliecināties par produkcijas izcelsmi. Ikviens var lūgt pārdevējam uzrādīt pavaddokumentus, un godprātīgi tirgotāji tos neatsaka. Kā atzīst viena no pārdevējām, ja viss ir kārtībā, nav iemesla dokumentus nesniegt.
Par pircēju maldināšanu, norādot nepatiesu preces izcelsmes valsti, fiziskām personām var piemērot naudas sodu līdz 500 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1500 eiro. PVD aicina iedzīvotājus arī turpmāk ziņot par aizdomīgiem gadījumiem, lai mazinātu negodprātīgu tirdzniecību un aizsargātu gan pircējus, gan vietējos audzētājus.