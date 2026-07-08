“Virši” noslēdz 17 “Astarte” degvielas uzpildes staciju pārņemšanas procesu
Energoresursu tirgotājs “Virši" ir noslēdzis 17 SIA “Naftimpeks” piederošo degvielas uzpildes staciju iekļaušanu uzņēmuma tīklā. Vienlaikus stacijās turpinās rekonstrukcijas un vizuālās identitātes pielāgošanas darbi, lai līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūtu “Virši” zīmola izskatu un darbotos atbilstoši uzņēmuma standartiem.
Pārejas rezultātā “Virši” tīklam pievienojušās 17 līdzšinējās “Astarte” stacijas Elejā, Tērvetē, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē, Rojā, Iecavā, Baldonē, Līvānos, Pļaviņās, Tīreļos, Aknīstē, Viesītē, Ķegumā un 2 stacijās Jelgavā. Tajās ir uzsākta darbība ar “Virši” zīmolu, un paralēli ikdienas darbam pakāpeniski tiek veikti nepieciešamie pielāgojumi, lai stacijas pilnībā iekļautos uzņēmuma tīklā.
“Līdz ar šo 17 staciju pārņemšanu Viršu tīklā darbojas jau 101 degvielas uzpildes stacija, kas ir ļoti nozīmīgs solis “Virši” attīstībā. Mēs šo pāreju īstenojam pakāpeniski un pārdomāti, lai klientiem arī rekonstrukcijas laikā būtu pieejami nepieciešamie pakalpojumi. Esam uzsākuši veikt būtiskas investīcijas šo staciju modernizācijā, kas veicinās uzņēmuma tirgus daļas pieaugumu un palīdzēs sasniegt ilgtermiņa stratēģiskos mērķus,” norāda Jānis Vība, “Virši” valdes priekšsēdētājs.