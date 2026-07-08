Tikai piektdaļa pārtikas uzņēmumu pilnībā atbilst higiēnas prasībām
Higiēnas stāvoklis šogad pirmajā pusgadā pilnībā prasībām atbilda 21,4% no pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, informēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga.
Savukārt 78,3% pārbaudīto uzņēmumu, kas nodarbojas ar pārtikas ražošanu, izplatīšanu, sabiedrisko ēdināšanu, materiālu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ražošanu un izplatīšanu, blakusproduktu pārstrādi, kā arī bioloģisko lauksaimniecību, higiēnas stāvoklis atbilda prasībām, bet tajos tika konstatētas neatbilstības, kas neietekmē pārtikas drošumu.
Tajā pašā laikā 0,3% uzņēmumu higiēnas stāvoklis 2026. gada pirmajā pusgadā tika atzīts par prasībām neatbilstošu.
Dienests pirmajā pusgadā pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos veica kopumā 17 569 pārbaudes, tai skaitā 10 062 plānveida pārbaudes un 7507 ārpuskārtas pārbaudes.
Tāpat, lai informētu citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu kompetentās uzraudzības iestādes, 2026. gada pirmajā pusgadā PVD par neatbilstošiem trešo valstu un citu ES dalībvalstu pārtikas produktiem ir sniedzis 126 ziņojumus ES Ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikai un barībai, tai skaitā 62 ziņojumi bijuši par uz robežas kontrolētajiem produktiem.
Patlaban PVD ir reģistrēts 36 302 pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums, tai skaitā 9109 tiešsaistes pārtikas piegādes kurjeri.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.