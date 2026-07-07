Pēc haosa Ādažu virzienā pārvadātāji sola piesaistīt papildu šoferus
Pārvadātāju apvienība Pierīgā, tostarp SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", AS "Nordeka" un AS "Liepājas autobusu parks", šodien Autotransporta direkcijai (ATD) apliecinājusi papildu autovadītāju piesaisti autobusu reisu izpildei pilnā apmērā, sacīja ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Lapiņš sacīja, ka trīs kompānijas apzinājušas autovadītājus, kuri pievienosies reisu izpildei, līdz ar to ATD sniegts apliecinājums, ka trešdien varētu tikt neizpildīti ne vairāk par sešiem reisiem, bet turpmākajā nedēļā tikšot izpildīti visi plānotie reisi.
Lapiņš piebilda, ka, iespējams, līdz otrdienas vakaram varētu atrast risinājumu visu plānoto reisu izpildei arī trešdien.
Tāpat pārvadātāji ATD apliecinājuši, ka turpmāk nesaskata riskus, lai atkārtotos reisu neizpilde, teica Lapiņš, norādot, ka pārvadātāju apvienība to apliecinās arī rakstiski. "Redzam, ka pārvadātāji sapratuši situāciju, un to risina," teica Lapiņš.
Viņš piebilda, ka jebkurā gadījumā sods par neizpildītajiem reisiem pārvadātājiem tiks piemērots. ATD soda naudu par reisu neizpildi aprēķina reizi mēnesī. "Latvijas sabiedriskais autobuss" informēja, ka uzņēmums veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk pilnībā atjaunotu plānoto autobusu reisu izpildi.
Kompānijā skaidro, ka situācija ar atsevišķu reisu neizpildi radās pēc tam, kad vienlaikus darba nespējā devās 15 autobusu vadītāji. Šāds neplānots darbinieku iztrūkums būtiski ietekmēja uzņēmuma spēju nodrošināt visu plānoto reisu izpildi.
Pašlaik uzņēmumā strādā 108 autobusu vadītāji. Lai stabilizētu situāciju, operatīvi tiek piesaistīti jauni darbinieki. Šobrīd darbā jau ir pieņemti vairāki jauni autobusu vadītāji, un no otrdienas, 7. jūlija, neizpildīto reisu skaits tiks samazināts līdz minimumam. Uzņēmums prognozē, ka tuvāko dienu laikā izdosies pilnībā atjaunot visu plānoto reisu izpildi.
Vienlaikus "Latvijas sabiedriskais autobuss" turpina darbu pie autobusu vadītāju atalgojuma paaugstināšanas un citiem personāla piesaistes un noturēšanas pasākumiem, lai ilgtermiņā stiprinātu uzņēmuma kapacitāti un nodrošinātu stabilus sabiedriskā transporta pakalpojumus.
Iepriekš Lapiņš norādīja, ka atcelto reisu galvenais iemesls ir šoferu slimības lapas, kas īpaši ir novērojams vienam pārvadātājam ["Latvijas sabiedriskais autobuss"], kā arī iemesli ir atvaļinājumu laiks un darba pamešana.
Lapiņš norādīja, ka šī pārvadātāja reisu atcelšana būtiski ir ietekmējusi visu Pierīgas loti, kurā ir viens līgums ar trim partneriem. "Tā nav viena pārvadātāja problēma. Ja viens partneris netiek galā, pārējiem diviem partneriem ir jāmeklē risinājumi, kā kopīgi izpildīt šo līgumu," piebilda Lapiņš.
Viņš piebilda, ka ATD apsver variantu līgumu lauzt, jo ATD nav pieņemama situācija, kad fundamentāli netiek pildīti reisi. Tomēr viņš pauda cerību, ka šī ir īstermiņa problēma, kas nekļūs par ilgtermiņa problēmu, jo tādā gadījumā ATD būs jāmeklē jauns partneris, kas spēs izpildīt līgumu.
Viņš norādīja, ka līgumsods par vienu atcelto reisu ir 70 eiro. Jautāts, vai pārvadātājiem nesanāk izdevīgāk atcelt reisu nekā piesaistīt jaunus šoferus, Lapiņš sacīja, ka "iespējams, kāds pārvadātājs šādi rēķina, bet ATD ieskatā tas ir risks zaudēt līgumu".
ATD vadītājs uzsvēra, ka patlaban ATD vērtē, vai līguma laušana ir labākais ceļš, jo tad tiktu ietekmēta visa Pierīgas lote, ko ATD nevēlas. "Tomēr, ja šādi turpināsies, tad mums nebūs citas iespējas," uzsvēra Lapiņš.
Jau ziņots, ka "Latvijas sabiedriskais autobuss" piektdien un sestdien kopumā atcēla 46 reisus Ādažu virzienā, svētdien - 24 reisus, bet pirmdien - 30 reisus. Par atceltajiem reisiem satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) sagaida skaidrojumu no ATD.
Kozlovskis piektdienas, 3. jūlija, vakarā paziņojumā medijiem norādīja, ka tuvāko dienu laikā sagaida skaidrojumu no ATD par atceltajiem reisiem. Tāpat viņš sagaida skaidru situācijas risinājuma plānu tuvākajiem mēnešiem, jo īpaši vasaras periodā.
Ministrs uzsvēra, ka reģionālo pasažieru pārvadājumu organizēšanā svarīgākais ir nodrošināt, lai veiktās izmaiņas neietekmētu iedzīvotāju mobilitāti. "Un šobrīd, diemžēl, notiek pretējais. Nav pieļaujams, ka uzņēmumu konkurences apstākļos tiek ietekmēts reģionālo autobusu reisu grafiks," norādīja ministrs.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" 2024. gadā strādāja ar 11,977 miljonu eiro apgrozījumu un 921 147 eiro zaudējumiem. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996. gadā. Kompānija pieder Maltā reģistrētajai "Bus Group", bet patiesais labuma guvējs ir Adrians Brandavs.