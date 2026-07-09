Vairs nemaksājiet MS 249 € par Office. Keysoff piedāvā Office 2024 Pro un Windows 11 Pro jau no 13,55 €! Tikai vienu nedēļu!
Šeit ir kaut kas, kas neizskatās loģiski: „Microsoft“ par „Office 2024 Pro“ prasa 249 eiro, bet par „Windows 11 Pro“ — 199 eiro. Tas ir gandrīz 450 eiro par divām programmatūrām, kas nepieciešamas katram datoram. Tajā pašā laikā tūkstošiem pircēju klusi iegādājas tās pašas oriģinālās, pastāvīgi aktivizētās licences par 13,55 eiro — abas kopā. Tās pašas programmas, tās pašas funkcijas, tāds pats lietošanas termiņš. Vienīgā atšķirība? Viņi iepērkas Keysoff.
Šovasar atšķirība ir lielāka nekā jebkad agrāk. Keysoff vasaras izpārdošanā cenas ir samazinātas līdz sezonas zemākajam līmenim: „Office 2024 Pro” maksā tikai 16,99 € — pilnīgs „Word”, „Excel”, „PowerPoint” un „Outlook” komplekts, kas uz visiem laikiem pieder jums bez jebkādas abonementa atjaunošanas. Windows 11 Pro cena ir samazinājusies līdz 13,55 € — ātrāka, drošāka operētājsistēma ar Snap Layouts, iebūvētiem AI rīkiem un uzņēmuma līmeņa aizsardzību, kas uz visiem laikiem aktivizēta jūsu datorā. Abas programmas iegādājieties jau šodien Keysoff; atslēgu komplekts maksā tikai par 29,45 € mazāk nekā Microsoft prasa par vienu 365 sezonas abonementu. Ļaujiet tam iesūkties. Bez viltībām, bez liekiem sarežģījumiem. Pareizajiem rīkiem nevajadzētu maksāt milzu naudu, un šajā sezonā tā arī nebūs. Zemāk norādītās cenas ir tieši tās, ko jūs maksājat — iegādājieties to, kas jums nepieciešams, un turpiniet tālāk.
Vairs tikai dažas dienas, lai iegādātos lētus biroja programmu komplektus!
- Office 2024 Pro Plus – 16.99€
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 39.99€ (13.33€ Per PC)
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Par atslēgu)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Par atslēgu)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home - PC/Mac – 127.26€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 149€
Lai vecāki datori joprojām būtu noderīgi, tiem nepieciešamas divas lietas: atjaunināta operētājsistēma un programmatūra, ko tie spēj faktiski palaist. Izmantojot Windows 10 un Office 2024, jums ir novecojusi operētājsistēma un jaunākās lietotnes, kas pat nav optimizētas jūsu datoram. Ja vēlaties vienkāršu alternatīvu, tagad varat iegādāties Windows 11 Pro par tikai 13,55 € (standarta cena 199 €). „Windows 11 Pro” aizstāj vairs neatbalstītu operētājsistēmu ar tādu, kas joprojām saņem drošības atjauninājumus, kā arī piedāvā iebūvētas aizsardzības funkcijas, piemēram, „BitLocker” šifrēšanu, TPM atbalstu un drošas pieteikšanās iespējas. Tajā ir arī rīki vairāku logu, darbvirsmu un darba plūsmu pārvaldībai, kas palīdz vecākiem datoriem ikdienā justies lietojamākiem. Šie piedāvājumi nebūs spēkā bezgalīgi, tāpēc nevilcinieties!
Oriģinālais Win11 Pro pārdošanā uz ierobežotu laiku!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Par atslēgu)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Par atslēgu)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Par atslēgu)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
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- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
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