Pēc samazinātā PVN ieviešanas lielākā pircēju interese ir par pienu
Pirmajās dienās pēc samazinātās PVN likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjoma pieaugumu. Vislielākā pircēju interese bijusi par pienu.
Samazinātās PVN likmes ieviešana kopumā noritējusi veiksmīgi un bez būtiskiem tehniskiem vai organizatoriskiem sarežģījumiem. Tirgotāji nepieciešamos sagatavošanās darbus veica savlaicīgi, un nodokļa samazinājums ir atspoguļots attiecīgo preču gala cenās.
“Pirmās dienas rāda, ka pircēji cenu samazinājumu pamana un uz to reaģē – visredzamāk tas izpaužas piena kategorijā. Vienlaikus cilvēkiem nav saprotams, kāpēc zemākā PVN likme attiecas uz pienu, bet ne uz citiem ikdienā būtiskiem piena produktiem, piemēram, biezpienu vai krējumu. Tas ir pamatots jautājums, kas būtu jāņem vērā, vērtējot samazinātās PVN likmes turpmāko piemērošanu,” norāda Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas (LPTA) izpilddirektors Jānis Dubults.
LPTA uzskata, ka pēc pirmā ieviešanas perioda būtu jāizvērtē ne tikai cenu izmaiņas, bet arī pircēju pieprasījuma dati un produktu loka saprotamība. Ja dati apstiprinās pozitīvu ietekmi uz pieejamību un patēriņu, būtu apsverama samazinātās PVN likmes attiecināšana uz plašāku pamatproduktu klāstu, turklāt iniciatīva būtu turpināma ilgtermiņā, nevis tikai vienu gadu, kā tas paredzēts patlaban.