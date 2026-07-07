Ekonomisti: Gada inflācija jūnijā ir nedaudz samazinājusies
Banku analītiķi prognozē, ka gada inflācija Latvijā jūnijā samazinājusies līdz 3,3–3,4%. Salīdzinājumam maijā tā sasniedza 3,5%.
"Swedbank" ekonomists Oskars Niks Mālnieks norādīja, ka vidējais patēriņa cenu līmenis jūnijā, salīdzinot ar maiju, nav mainījies, bet gada inflācija jūnijā, salīdzinot ar jūniju pērn, varētu būt ap 3,4%. Mālnieks skaidroja, ka degvielas cenas jūnijā turpināja mazināties, sarūkot par 6,7%.
Savukārt bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis prognozēja, ka jūnijā mēneša inflācija Latvijā ir bijusi tuvu nullei, kas gada izteiksmē dos nelielu samazinājumu salīdzinājumā ar maija datiem. Šī gada jūnijā patēriņu cenu pieaugums pret iepriekšējā gada jūniju, visticamāk, būs 3,3%, kas ir 0,2 % mazāk nekā maijā, prognozēja ekonomists.
Purgaiļa ieskatā, galvenais patēriņu cenu kāpuma stabilizēšanās iemesls ir energoresursu cenu kritums pēc Tuvo Austrumu konflikta deeskalācijas. "Tomēr, visticamāk mēs varam sagaidīt inflācijas nelielu paātrināšanos nākamajos mēnešos, īpaši pakalpojumu sektorā. Šo paātrināšanos veicinās atliktie efekti no energoresursu cenu šoka šī gada pavasarī," prognozēja Purgailis.
"Luminor Bank" ekonomists Pēteris Strautiņš prognozē, ka mēneša laikā cenas samazinājās par 0,1%, bet gada laikā pieauga par 3,3%. "Tātad jau trešais mēnesis pēc kārtas, kurā mēneša inflācija daudz neatšķiras no tipiskas attiecīgajam laikam, šoreiz pat nedaudz zemāka. Tā tas faktiski bijis visu laiku kopš pagājušā gada vidus, vienīgais izņēmums ir šī gada marts, kura dēļ šobrīd gada inflācija ir viegli paaugstināta," skaidroja Strautiņš.