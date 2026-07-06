“Ja šādi turpināsies, nebūs citas iespējas” - Autotransporta direkcija draud lauzt līgumu ar Pierīgas pārvadātājiem
Pārvadātāju apvienībai Pierīgā, tostarp SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", AS "Nordeka" un AS "Liepājas autobusu parks", līdz otrdienai, 7. jūlijam, ir jāizstrādā rīcības plāns reģionālo autobusu reisu izpildei pilnā apmērā, pēc tikšanās ar pārvadātāju apvienību norādīja Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Viņš norādīja, ka atcelto reisu galvenais iemesls ir šoferu slimības lapas, kas īpaši ir novērojams vienam pārvadātājam ["Latvijas sabiedriskais autobuss"], kā arī iemesli ir atvaļinājumu laiks un darba pamešana.
Lapiņš norādīja, ka šī pārvadātāja reisu atcelšana būtiski ir ietekmējusi visu Pierīgas loti, kurā ir viens līgums ar trim partneriem. "Tā nav viena pārvadātāja problēma. Ja viens partneris netiek galā, pārējiem diviem partneriem ir jāmeklē risinājumi, kā kopīgi izpildīt šo līgumu," piebilda Lapiņš.
Viņš piebilda, ka ATD apsver variantu līgumu lauzt, jo ATD nav pieņemama situācija, kad fundamentāli netiek pildīti reisi. Tomēr viņš pauda cerību, ka šī ir īstermiņa problēma, kas nekļūs par ilgtermiņa problēmu, jo tādā gadījumā ATD būs jāmeklē jauns partneris, kas spēs izpildīt līgumu.
Lapiņš sacīja, ka otrdien, 7. jūlijā, plkst. 12 tiešsaistē atkārtoti notiks tikšanās ar trim minētajiem pārvadātājiem, kuriem būs jāiesniedz rīcības plāns, kā nodrošināt visu reisu izpildi. Tāpat pārvadātājiem ir jāatrod risinājumi, kā jau rītdien mazināt atcelto reisu skaitu, jo patlaban ir iesniegts liels reisu neizpildes plāns.
Informācija ATD mājaslapā liecina, ka "Latvijas sabiedriskais autobuss" rītdien plāno neizpildīt 38 reisus.
Viņš norādīja, ka līgumsods par vienu atcelto reisu ir 70 eiro. Jautāts, vai pārvadātājiem nesanāk izdevīgāk atcelt reisu nekā piesaistīt jaunus šoferus, Lapiņš sacīja, ka "iespējams, kāds pārvadātājs šādi rēķina, bet ATD ieskatā tas ir risks zaudēt līgumu".
ATD vadītājs uzsvēra, ka patlaban ATD vērtē, vai līguma laušana ir labākais ceļš, jo tad tiktu ietekmēta visa Pierīgas lote, ko ATD nevēlas. "Tomēr, ja šādi turpināsies, tad mums nebūs citas iespējas," uzsvēra Lapiņš.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" šoferu trūkuma dēļ pirmdien atcēlis 30 Ādažu virziena autobusu reisus.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" piektdien un sestdien kopumā atcēla 46 reisus Ādažu virzienā, bet svētdien - 24 reisus. Par atceltajiem reisiem satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) sagaida skaidrojumu no ATD.
Kā iemesls visu reisu atcelšanai norādīta vadītāja neesamība.
Kozlovskis piektdienas, 3. jūlija, vakarā paziņojumā medijiem norādīja, ka tuvāko dienu laikā sagaida skaidrojumu no ATD par atceltajiem reisiem. Tāpat viņš sagaida skaidru situācijas risinājuma plānu tuvākajiem mēnešiem, jo īpaši vasaras periodā.
Ministrs uzsvēra, ka reģionālo pasažieru pārvadājumu organizēšanā svarīgākais ir nodrošināt, lai veiktās izmaiņas neietekmētu iedzīvotāju mobilitāti. "Un šobrīd, diemžēl, notiek pretējais. Nav pieļaujams, ka uzņēmumu konkurences apstākļos tiek ietekmēts reģionālo autobusu reisu grafiks," norādīja ministrs.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" 2024. gadā strādāja ar 11,977 miljonu eiro apgrozījumu un 921 147 eiro zaudējumiem. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996. gadā. Kompānija pieder Maltā reģistrētajai "Bus Group", bet patiesais labuma guvējs ir Adrians Brandavs.