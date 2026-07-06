Lai arī jūnijā saražots rekordaugsts saules enerģijas apjoms, elektrības cenas ir kāpušas
Elektrības vidējā cena jūnijā Latvijā pieauga par teju 12 procentiem, liecina “Augstsprieguma tīkla” informācija. Kā tas nākas, ka saules paneļu parku Latvijā kļūst arvien vairāk, un saule jūnijā pirmo reizi saražojusi vairāk elektrības nekā mūsu hidroelektrostacijas, bet elektrības cena turpina kāpt? Atbildi uz šo jautājumu meklē 360 Ziņas.
Saules elektrostacijas jūnijā saražojušas rekordaugstu ražošanas apjomu – 228 gigavatstundas. Taču elektrības cena tāpat palielinājās un sasniedza teju 92 eiro par megavatstundu. Viens no iemesliem – karstuma vilnis Eiropā, kas palielināja elektroenerģijas pieprasījumu, piemēram, dzesēšanai. Latvijā samazinājās hidroelektrostaciju jaudas un vēja ražošanas apjoms.
“Enefit” vadītājs Latvijā Mārtiņš Vancāns skaidro: “Lētas vēja enerģijas izstrāde, salīdzinot ar maiju un arī pat ar iepriekšējo gadu, aptuveni par 40% vēja izstrāde nokrita, kā arī pastāv starpsavienojumu ierobežojumi. Mēs netiekam klāt lētajai Skandināvijas, Somijas elektroenerģijai.”
Netiekam klāt – jo, samazinoties pašmāju ražošanas jaudām, importējām vairāk nekā ierasts. “Augstsprieguma tīkla” valdes loceklis Gatis Junghāns paskaidro: “Visiem starpsavienojumiem ir kaut kāda ierobežota kapacitāte. Samazinoties citiem ģenerācijas veidiem, izņemot sauli, šis importa apjoms pieaug, un tas kaut kādos periodos noved pie šo importa kapacitāšu piesātinājuma, ka tās kļūst nepietiekošas.”
Lai arī elektroenerģijas ražošanas jomā esam pašpietiekami – ražojam dažāda veida enerģiju un pietiekamos apjomos, tomēr importēt to joprojām ir nepieciešams. Gatis Junghāns atklāj, kādēļ tā: “Jaudas mums ir pietiekošas, bet ne vienmēr šis jaudas ir ekonomiski izdevīgi izmantot. Tāpēc, piemēram, gāzes termoelektrostacijas, kas ziemā aktīvi strādāja, šobrīd ir atslēgtas, jo vienkārši importa enerģija ir lētāka.”
Prognozes par jūliju liecina – saglabājoties pašreizējiem tirgus apstākļiem, jūlijā elektroenerģijas cenas varētu nedaudz pazemināties.