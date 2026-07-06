Mazumtirdzniecības kāpums Latvijā maijā pārsniedzis ES un eirozonas vidējo rādītāju
Mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā šogad maijā, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pērn, palielinājās par 3,3%, kas ir vairāk nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" pirmdien publiskotie dati par 25 bloka dalībvalstīm.
Straujākais kāpums maijā reģistrēts Kiprā (+8,4%), Bulgārijā (+7,9%), Luksemburgā (+7,8%), Zviedrijā (+7,7%) un Lietuvā (+7,3%).
Savukārt no trīs ES dalībvalstīs šajā šajā periodā fiksēts kritums: Rumānijā (-4%), Igaunijā (-0,5%) un Beļģijā (-0,4%).
ES valstīs, par kurām pieejami dati, mazumtirdzniecības apgrozījums maijā gada salīdzinājumā pieaudzis kopumā par 1,9%, bet eirozonā - par 1,6%.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi mazumtirdzniecības apmērs maijā ES palielinājies par 0,5%, bet eirozonā - par 0,2%.
Lielākais kāpums mēneša izteiksmē bijis Kiprā (+3,7%), Luksemburgā (+3,6%), Polijā (+2,4%), bet lielākais kritums fiksēts Igaunijā (-2,2%), Horvātijā (-2%), kā arī Beļģijā un Lietuvā (abās valstīs -0,7%). Latvijā mazumtirdzniecība samazinājusies par 0,1%.
Dati nav pieejami par Čehiju un Grieķiju.