Jaunās vēlēšanu platformas uzraudzībai plāno atvēlēt vairāk nekā 83 000 eiro
Valsts kanceleja rosinājusi piešķirt Centrālajai vēlēšanu komisijai 83 053 eiro, lai nodrošinātu jaunās vēlēšanu platformas izstrādes noslēguma posma uzraudzību un darbu kvalitātes kontroli.
Valsts kanceleja skaidro, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) nepieciešams piesaistīt četrus sistēmanalītiķus uz laiku līdz 2026. gada beigām, jo vēlēšanu platformas izstrāde aizkavējusies un tajā vēl jāievieš papildu funkcijas, tostarp tautas nobalsošanas un pašvaldību referendumu nodrošināšanai. Pašreizējā CVK budžetā līdzekļi šo speciālistu algošanai nav paredzēti.
Plānots, ka sistēmanalītiķi palīdzēs pārbaudīt jaunās vēlēšanu platformas darbību, testēs tās funkcionalitāti, piedalīsies vēlēšanu komisiju darbinieku apmācībās un palīdzēs sagatavot mācību materiālus. Pēc vēlēšanām viņi arī izvērtēs platformas darbību un sniegs ieteikumus tās pilnveidošanai.
CVK norāda, ka šim darbam nepieciešami pieredzējuši speciālisti, kuri labi pārzina vēlēšanu procesu un ikdienā strādā pašvaldību vēlēšanu komisijās vai vēlēšanu iecirkņu komisijās. Tieši viņi būs galvenie jaunās vēlēšanu platformas lietotāji, tāpēc varēs sniegt praktisku novērtējumu par tās darbību.