No šampūna līdz cepumiem - uzņēmumi produktu ražošanā arvien aktīvāk izmanto mākslīgo intelektu
Mākslīgais intelekts arvien biežāk tiek izmantots ne tikai tekstu rakstīšanai vai attēlu ģenerēšanai, bet arī produktu izstrādē. Pasaules lielākie pārtikas un kosmētikas ražotāji atzīst, ka mākslīgais palīdz ātrāk izstrādāt jaunas receptes, atrast piemērotākās sastāvdaļas un pat samazināt izmaksas.
Kosmētikas uzņēmums "L'Oréal" un pārtikas ražotājs "Mondelez" dalījušies ar saviem pieredzes stāstiem, kā viņu ikdienu dažādos veidos atvieglojis mākslīgais intelekts (MI). Kompānijas neslēpj, ka ieguvumu ir daudz - sākot no efektivitātes uzlabošanas un jaunu ideju ģenerēšanas līdz izmaksu samazinājumam.
"L'Oréal" jaunu šampūnu izstrādā četras reizes ātrāk
Francijas kosmētikas uzņēmums "L'Oréal" pēdējos četrus gadus savās laboratorijās izmanto mākslīgo intelektu. Uzņēmuma patēriņa produktu nodaļas vadītājs Fabriss Megarbāns atklājis, ka MI spēj analizēt molekulas un prognozēt to ietekmi uz ādu un matiem. Tas ļauj uzņēmuma daudz ātrāk atrast jaunas sastāvdaļu kombinācijas un izstrādāt jaunus produktus.
Viens no jaunākajiem piemēriem ar ko "L'Oréal" dalās, ir šampūns, kurā izmantotas molekulas, kas sākotnēji tika radītas ādas kopšanas līdzekļiem. Tās pielāgotas matu kopšanai, izmantojot kolagēnu, lai piešķirtu matiem lielāku apjomu. Pēc uzņēmuma teiktā, pateicoties MI, jaunu produktu izstrāde tagad notiek aptuveni četras reizes ātrāk nekā iepriekš.
MI palīdz izgudrot arī jaunas cepumu receptes
Mākslīgo intelektu aktīvi izmanto arī pārtikas ražotāji. Uzņēmums "Mondelez", kam pieder tādi zīmoli kā "Cadbury", "Oreo", "Toblerone" un "Chips Ahoy", izmanto mākslīgo intelektu, lai radītu jaunas produktu receptes un izvērtētu dažādas sastāvdaļu kombinācijas.
Uzņēmumā skaidro, ka MI spēj piedāvāt arī neparastas idejas, kuras pēc tam izvērtē pārtikas tehnologi. Tas palīdz samazināt izmēģinājumu skaitu, paātrināt produktu izstrādi un vienlaikus uzlabot receptes. Piemēram, ar MI palīdzību izstrādāti bezglutēna "Golden Oreo" cepumi, ko var atrast arī Latvijas pārtikas veikalos, un atjaunota "Chips Ahoy" recepte. "Mondelez" dati liecina, ka aptuveni 60% ar MI palīdzību radīto cepumu recepšu izrādījušās labākas uzturvērtības, ilgtspējas vai izmaksu ziņā.
Uzņēmumi vēlas ietaupīt laiku un naudu
Mākslīgo inteleketu aktīvi izmanto arī citi plaša patēriņa preču ražotāji, tostarp "Nestlé" un "Haleon", kas ražo daudzu iecienīto "Sensodyne" zobu pastu. Uzņēmumi norāda, ka tehnoloģija palīdz ātrāk pārbaudīt sastāvdaļas, radīt jaunas recepšu idejas un savlaicīgi pamanīt iespējamos piegādes ķēžu riskus.
Ražotāji uzsver, ka galvenais ieguvums nav cilvēku aizstāšana, bet gan iespēja ievērojami paātrināt darbu. Procesi, kas agrāk prasīja vairākus mēnešus vai pat gadus, tagad dažkārt paveicami dažu nedēļu vai mēnešu laikā. Tas ļauj ātrāk pielāgoties mainīgajām patērētāju vēlmēm, tirgus izaicinājumiem un vienlaikus samazināt produktu izstrādes izmaksas.