Vēsā atvaļinājuma fenomens maina Latvijas tūrisma karti
Kamēr Dienvideiropu vasarās arvien biežāk pārņem ekstremāli karstuma viļņi, Latvijai klimata pārmaiņas paver ne tikai jaunus izaicinājumus, bet arī līdz šim nebijušas iespējas. Eiropā strauji nostiprinās tā dēvētais vēsais tūrisms jeb coolcation – ceļotāji arvien biežāk izvēlas valstis ar mērenāku klimatu, lai izvairītos no tveices Spānijā, Itālijā vai Grieķijā.
Mūsu valstij šī tendence var kļūt par nozīmīgu priekšrocību. Klimata pārmaiņas Latvijai nes ne tikai izaicinājumus, bet arī jaunas attīstības iespējas. Jautājums vairs nav par to, vai klimats mainīsies, bet gan – vai Latvija spēs šīs pārmaiņas izmantot savā labā?
“Kas Jauns Avīze” uzklausīja tūrisma nozares ekspertus un skaidroja, ko Latvijai nozīmē tas, ka Eiropas ceļotāji arvien biežāk meklē galamērķus, kur vasarā nav jācieš no 40 grādu karstuma. Latvijas priekšrocības šajā konkurencē ir mērenais klimats, plašie meži, tīrās pludmales un tas, ka vasarās pie mums nav ne nomācoša karstuma, ne milzīgas tūristu pārpildītības. Dienvideiropas kūrorti arī turpmāk saglabās līderpozīcijas, tomēr līdzās tradicionālajam tūrismam veidojas jauns ceļotāju segments, kuri augstāk vērtē klimatisko komfortu un dabas tuvumu.
Kopējais nozares vērtējums ir piesardzīgi optimistisks – klimata pārmaiņas Latvijas tūrisma karti patiešām var mainīt. Taču tas notiks tikai tad, ja Latvija spēs izmantot savas priekšrocības, vienlaikus ieguldot infrastruktūrā, kvalitatīvos pakalpojumos un ilgtspējīgā tūrisma attīstībā. Lasiet, kā to vērtē tūrisma biznesā iesaistītie: