Samazinātā PVN ieviešana veikalos izrādījusies sarežģītāka, nekā sākotnēji šķita
Galvenie izaicinājumi mazumtirgotājiem, ieviešot samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi, bija produktu precīza klasificēšana, tirdzniecības sistēmu pielāgošana, cenu zīmju izvietošana, kā arī novēloti saņemtās valsts iestāžu vadlīnijas un sarežģījumi, nodrošinot vienlaicīgu izmaiņu ieviešanu, īpaši mazajos tirdzniecības uzņēmumos, pauda aptaujātie mazumtirgotāji.
SIA "Rimi Latvia" kategoriju departamenta direktore Inese Pētersone norādīja, ka "Rimi" savlaicīgi sāka darbu pie cenu zīmju izstrādes un preču marķēšanas sagatavošanas, lai pircējiem pārejas periods būtu pēc iespējas skaidrāks un ērtāks. Lai pāreja noritētu raiti, mazumtirgotāja galvenais uzdevums bija pārskatīt visas preces pamata pārtikas preču kategorijās un apzināt, uz kurām attieksies samazinātais PVN, kā arī nomainīt attiecīgās cenu zīmes, kas it sevišķi lielākajos veikalos bija apjomīgs un izaicinošs uzdevums.
Pētersone atzīmēja, ka, ņemot vērā PVN samazinājumu četrās pārtikas grupās, "Rimi" veikalu tīklā tiks samazinātas cenas vairākiem simtiem pārtikas produktu.
Viņa pauda, ka sagaida, ka samazinātais PVN ietekmēs pircēju paradumus, piemēram, ļaujot biežāk iegādāties svaigu pienu, olas, maizi vai svaigu mājputnu gaļu. Pircēji varēs atļauties mazliet dārgāku produktu nekā parasti vai nopirkt vairāk nekā līdz šim. Iespējams, brīdī, kad cena būs galvenais izvēles kritērijs, pircēji izvēlēsies vietējo ražotāju produktus, kurus agrāk nevarēja atļauties. Līdz ar PVN samazinājumu lētāks kļūs arī "Rimi" zemo cenu grozs.
SIA "Maxima Latvija" korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja Katrīna Kaire norādīja, ka samazinātās PVN likmes ieviešanai "Maxima Latvija" gatavojās vairākus mēnešus īpaši izveidotā darba grupā, kura īstenoja nepieciešamos sagatavošanās darbus.
Kaire atzīmēja, ka viens no būtiskākajiem darba virzieniem bija komunikācija. Mērķis bija nodrošināt, lai klientiem visas izmaiņas būtu skaidras un nepārprotamas. Tāpēc tika izstrādāti precīzi un informatīvi kampaņas materiāli, kas skaidroja samazinātās PVN likmes piemērošanu un tās ietekmi uz preču cenām. Papildus tika izveidota atsevišķa mājaslapas sadaļa.
Ne mazāk nozīmīgs bija tehniskais sagatavošanās posms. Liels darba apjoms tika ieguldīts informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu pielāgošanā, nodrošinot korektas cenu izmaiņas sistēmās. Šajā darbā īpaši nozīmīga bija IT kolēģu iesaiste, kuri veica nepieciešamās sistēmu izmaiņas, testēšanu un nodrošināja, lai pāreja notiktu bez traucējumiem. Papildu darba apjoms bija arī kolēģiem veikalos, kuri rūpējās par praktisko ieviešanu - vienas nakts laikā bija nepieciešams nomainīt cenu zīmes vairākiem simtiem preču visos "Maxima" veikalos, viņa atzīmēja.
Kaire pauda, ka samazinātās PVN likmes ieviešana bija komplekss projekts, kas prasīja koordinētu sadarbību, taču, pateicoties savlaicīgai plānošanai un visu kolēģu ieguldījumam, izmaiņas izdevās ieviest sekmīgi, nodrošinot procesu nepārtrauktību.
Viņa uzsvēra, ka, stājoties spēkā samazinātajai PVN likmei, "Maxima" veikalos cenas ir samazinājušās vairāk nekā 300 pārtikas preču.
Veikalu tīkla "top!" valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte norādīja, ka, līdzīgi kā vairākām citām preču grupām, kurām jau iepriekš piemērota samazinātā PVN likme, piemēram, Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem, no 1. jūlija 12% PVN tiek piemērots arī maizei, svaigam pienam, svaigai mājputnu gaļai un olām čaumalās. Sistēmas jau tam bija pielāgotas, tāpēc tagad bija jāveic cenu aprēķināšana un skaidrojošais darbs ar veikaliem un darbiniekiem par cenu aprēķināšanas principiem, lai tie būtu gatavi pircēju jautājumiem par to, kāpēc nav 9% atlaide, bet gan 7,4-7,5%.
Priedīte atzīmēja, ka lielākos izaicinājumus radīja tas, ka skaidrojošie materiāli un vadlīnijas no atbildīgajām valsts iestādēm tika saņemti salīdzinoši vēlu. Tāpat 1. jūlijā veikalos uzņēmums novēroja situācijas, kas liecina, ka atsevišķos gadījumos arī kontrolējošajām iestādēm vēl nebija vienotas izpratnes par to, kurām precēm piemērojama 12% PVN likme. Piemēram, UHT pienam samazinātā PVN likme nav piemērojama, taču uzņēmums saskārās ar situāciju, kurā kontrolējošās iestādes pārstāvis norādīja pretējo.
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Vienlaikus viņa pieminēja, ka samazinātā PVN likme piemērota aptuveni 200 precēm. Tāpat Priedīte atzīmēja, ka būtiski produktu pārdošanas apjomi nepieaugs, bet tas ļaus pircējiem ietaupīt.
Veikalu tīkla "Aibe" pārvaldnieka SIA "Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" attīstības direktors Juris Lamberts norādīja, ka, lai sagatavotos izmaiņām, bija nepieciešamas vairākas nedēļas, jo bija jāveic produktu sortimenta izvērtēšana, PVN likmes atjauninājumi uzņēmumu grāmatvedībā un tirdzniecības sistēmās, kā arī jānodrošina korekta cenu atspoguļošana gan veikalos, gan tiešsaistes kanālos.
Lamberts atzīmēja, ka sarežģītāk veicas mazajiem veikalniekiem, kuri neizmanto mazumtirdzniecības uzskaites sistēmu jeb visus darbus vēl arvien veic manuāli, tādējādi radot papildu slodzi veikala darbiniekiem. "Aibe" tīklā šādu veikalu ir samērā daudz, tāpēc PVN samazinātās likmes ieviešana bija sarežģītāka nekā tajos tīklos, kuros viss ir automatizēts.
Viņš uzsvēra, ka galvenās grūtības bija saistītas ar precīzu produktu klasifikāciju, lai nodrošinātu, ka samazinātā PVN likme tiek piemērota tikai tiem produktiem, kas atbilst normatīvajiem kritērijiem, tāpēc "Aibe" komercnodaļa veica visus nepieciešamos priekšdarbus, lai partneriem nodrošinātu skaidru un viegli izmantojamu informāciju. Papildu izaicinājums bija nodrošināt vienlaicīgu izmaiņu ieviešanu visos tirdzniecības kanālos.
Komentējot izmaiņu ieviešanas finanšu slogu, Lamberts pauda, ka tas radīja papildu finanšu slogu, kas saistīts gan ar IT sistēmu pielāgošanu, gan personāla apmācībām un fizisku cenu zīmju nomaiņu. Kopējās izmaksas ir iekļautas administratīvajā budžetā, ar ko veikalniekiem ir jārēķinās.
Lamberts norādīja, ka prognozējams neliels pārdošanas apjomu pieaugums šajās kategorijās, jo zemāka PVN likme var veicināt patērētāju izvēli par labu pamata pārtikas produktiem. Tomēr būtiska izaugsme netiek paredzēta, ņemot vērā kopējo tirgus situāciju, ražotāju un piegādātāju cenu politiku, kā arī patērētāju ieradumus.
SIA "Elvi Latvija" valdes locekle Laila Vārtukapteine norādīja, ka, lai īstenotu korektu pāreju uz 12% PVN likmes piemērošanu veikalu tīklā "Elvi", bija jāveic virkne praktisku darbību - jāapkopo un informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmā jāpārgrupē attiecīgo kategoriju preces, lai tām tiktu piemērota korekta PVN likme. Tiem veikaliem, kas vēl arvien izmanto papīra cenu zīmes, tās bija jāpārdrukā, savukārt digitālo cenu zīmju lietotājiem bija jāatjauno cenu zīmju informācija, lai 1. jūlija rītā klienti pie plaukta redzētu korektas cenas.
Tāpat Vārtukapteine uzsvēra, ka opcija piemērot precēm 12% PVN likmi jau bija ieprogrammēta kasu sistēmā, jo šāda likme arī iepriekš tika piemērota virknei preču, tāpēc minētā iniciatīva nav prasījusi nozīmīgas investīcijas.
Vienlaikus Vārtukapteine atzīmēja, ka papildu darba apjoms, ko šī pāreja radīja, ir salīdzinoši neliels un to varēja īstenot samērīgā laikā bez papildu resursu piesaistes. Pāreja ir noritējusi veiksmīgi un bez grūtībām. "Jau 1. jūlija agrā rītā īsi pēc veikalu atvēršanas "Elvi" tīklā ir viesojušās kontrolējošās instances - pārkāpumi nav konstatēti, tāpēc varam droši teikt, ka "Elvi" veikalos pāreja noritējusi raiti un korekti," viņa pieminēja.
"Elvi" tīklā ir samazinātas cenas aptuveni 600 dažādiem produktiem, turklāt lielākā daļa - 86% - šo produktu ir ražoti Latvijā, sacīja Vārtukapteine.
Ņemot vērā "Elvi" pārdošanas datus par Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, kuru patēriņš pēc PVN samazinājuma būtiski pieauga, ir pamats domāt, ka PVN likmes maiņa veicinās arī putnu gaļas, maizes, olu un piena patēriņu. Tāpat, ņemot vērā lielo Latvijas produktu īpatsvaru šajās preču grupās un iedzīvotāju vēlmi iegādāties Latvijā ražotas preces, ja to cena ir konkurētspējīga, ir pamats domāt, ka PVN likmes maiņa veicinās vietējo uzņēmumu konkurētspēju, norādīja Vārtukapteine.
Jau ziņots, ka no 1. jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām - maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām - piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā līdzšinējo 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu - līdz 2027. gada 30. jūnijam.
PVN samazinātā likme attiecas uz visu veidu maizi, tai skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām - sēklām, riekstiem, graudiem un citām -, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.
Savukārt PVN samazināto likmi nepiemēro saldētai gaļai, desām, žāvējumiem, smalkmaizītēm, kūkām, pīrādziņiem, sausmaizītēm, grauzdiņiem, rīvmaizei, ultrasterilizētam UHT pienam, kondensētam pienam, pienam ar piedevām (piemēram, šokolādes, zemeņu garšu) un augu valsts alternatīvām (auzu, mandeļu dzērieniem), kā arī maltai gaļai, ja pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1%.