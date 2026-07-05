Veikalā pamana pienu par 54 centiem litrā: vai redzams pirmais PVN samazinājuma efekts?
Vai pircēji beidzot sāk redzēt zemākas cenas veikalu plauktos? Ekonomikas ministrs Viktors Valainis sociālajā tīklā “X” pievērsis uzmanību piena cenai, kas kādā veikalā noslīdējusi līdz 54 centiem litrā.
“Šodien veikalā nopērkams piens par 54 centiem litrā. Latvijas piens,” platformā “X” rakstīja Valainis.
Šodien veikalā nopērkams piens par 54 centiem litrā. Latvijas piens— Viktors Valainis ZZS (@ViktorsValainis) July 1, 2026
Ieraksts publiskots laikā, kad no 1. jūlija atsevišķiem pārtikas pamatproduktiem Latvijā piemēro samazināto 12% pievienotās vērtības nodokļa likmi. Tā attiecas uz četrām ikdienā bieži pirktām produktu grupām — maizi, pienu, mājputnu gaļu un olām.
Valaiņa novērojums sociālajos tīklos raisījis plašu diskusiju. Daļa komentētāju vēlējās noskaidrot, kurā veikalā šāds piens nopērkams, kāds ir tā derīguma termiņš un tauku saturs. Citi interesējās, vai līdzīgu cenu kritumu varētu sagaidīt arī citiem piena produktiem, piemēram, kefīram, kā arī olām un citiem pārtikas pamatproduktiem.
Vienlaikus vairāki lietotāji norādīja, ka viena lētāka piena cena vēl nenozīmē būtisku izmaiņu visā pārtikas grozā. Tomēr ieraksts par 54 centu pienu kļuvis par vienu no pirmajiem pamanāmajiem piemēriem, ar kuru sabiedrībā tiek vērtēts, vai PVN samazinājums nonāk līdz pircējam veikala gala cenā.
Lai pircējiem būtu vieglāk saprast, kuri tirgotāji PVN samazinājumu cenās atspoguļo godprātīgi, ieviesta arī īpaša uzlīme “Godīgs PVN samazinātājs”. To var izmantot tirgotāji, kas apņemas cenas norādīt skaidri un nemaldināt patērētājus.
PTAC savā tīmekļvietnē izveidojis sadaļu par samazināto PVN likmi pārtikas pamatproduktiem, kur skaidrots, uz kuriem produktiem tā attiecas, kādi ir izņēmumi un kā pircēji var salīdzināt iespējamo cenas samazinājumu. Pieejams arī cenu kalkulators, kas ļauj aprēķināt iespējamo cenu pēc PVN likmes maiņas.
Samazinātā 12% PVN likme pārtikas pamatproduktiem būs spēkā vienu gadu — līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Pircējiem būs jauna norāde veikalos: prezentē “Godīgs PVN samazinātājs” uzlīmi
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) publiskā pasākumā Vērmanes dārzā informēja par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātas likmes ieviešanu pārtikas pamatproduktiem ...