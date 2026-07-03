“BiteMe 2.0” atgriežas jaunā veidolā un svin atklāšanu krastmalā
Šodien, 3. jūlijā, norisinājās BiteMe atklāšanas ballīte, kurā viesus sagaidīja gardas uzkodas, laba mūzika un patīkama atmosfēra jaunajā vietā.
FOTO: “BiteMe 2.0” ir klāt! Atklāšanas ballīte pulcē viesus krastmalā
Šodien, 3. jūlijā, 11. novembra krastmalā 9 norisinājās “BiteMe 2.0” atklāšanas ballīte, pulcējot viesus jaunajā vietā un svinot tās atvēršanu pēc vairāku mēnešu darba.
Atklāšanas dienā apmeklētājus sagaidīja gardas uzkodas, laba mūzika, patīkama atmosfēra un īpašs welcome kompliments visas dienas garumā. Viesiem bija iespēja apskatīt jauno vidi, satikt savējos un kopīgi nosvinēt “BiteMe” atgriešanos jaunā veidolā.
“BiteMe 2.0 ir atvērts!” sociālajos tīklos paziņojuši vietas pārstāvji, pateicoties komandai, kas strādāja, lai šis brīdis notiktu, kā arī ikvienam, kurš ieradās svinēt kopā ar viņiem.
Jaunā vieta turpmāk apmeklētājus gaidīs katru dienu, izņemot pirmdienas, piedāvājot svaigus ēdienus no vietējām izejvielām.
Atklāšanas dienas programma sākās jau plkst. 11.00, savukārt no plkst. 18.00 viesi tika aicināti uz ballīti ar mūziku, uzkodām un svinīgu atmosfēru.
Organizatori aicina apmeklētājus nākt, baudīt jauno vidi un satikties krastmalā.