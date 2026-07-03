Ādažu virzienā atcelti 46 autobusu reisi; Kozlovskis prasa skaidrojumu no Autotransporta direkcijas
Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis tuvāko dienu laikā sagaida Autotransporta direkcijas skaidrojumu par atceltajiem reģionālo autobusu reisiem Ādažos, kā arī konkrētu situācijas risinājuma plānu tuvākajiem mēnešiem.
Kozlovskis norāda, ka reģionālo pasažieru pārvadājumu organizēšanā svarīgākais ir nodrošināt, lai veiktās izmaiņas nepasliktinātu iedzīvotāju iespējas nokļūt darbā, skolā, pie ārsta vai citās ikdienā nepieciešamās vietās.
“Šobrīd, diemžēl, notiek pretējais. Nav pieļaujams, ka uzņēmumu konkurences apstākļos tiek ietekmēts reģionālo autobusu reisu grafiks,” pauž Kozlovskis.
Ministrs uzsver, ka īpaši svarīgi ir rast risinājumu vasaras periodam, kad iedzīvotājiem joprojām nepieciešama regulāra un prognozējama sabiedriskā transporta pieejamība.
Viņš sagaida, ka Autotransporta direkcija tuvākajās dienās sniegs ne tikai skaidrojumu par reisu atcelšanas iemesliem, bet arī skaidru plānu, kā nodrošināt stabilu reģionālo pārvadājumu grafiku Ādažu apkārtnē.
SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" šoferu trūkuma dēļ piektdien un sestdien atcēlis 46 Ādažu virziena autobusa reisus. Kā iemesls visu reisu atcelšanai norādīta vadītāja neesamība.