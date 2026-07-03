LVM kiberuzbrucējs kompromitējis arī zāļu ražotāja "Olpha" serverus
Tas pats ļaundaris, kurš iepriekš uzlauza AS "Latvijas valsts meži" informācijas sistēmas, kompromitējis arī zāļu ražotāja AS "Olpha" (agrāk "Olainfarm") serveri, informē kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV.
Institūcijā norāda, ka "Latvijas valsts mežu" (LVM) incidenta analīzes laikā noskaidrots, ka uzbrucējs kompromitējis arī "Olpha" serveri. "Cert.lv" uzsver, ka par šo uzbrukumu atbildīgs ir tas pats kiberļaundaris, kas LVM gadījumā. Vienlaikus abi incidenti ir tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra.
"Cert.lv" ir sākusi šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai "Olpha" informācijas sistēmai - serverim, taču dati nav šifrēti. Konstatēta arī pierādījumu žurnālfailu dzēšana.
Patlaban "Olpha" incidentu ir ierobežojis, skarts tikai viens serveris, un nekādu papildu kaitējumu incidenta rezultātā uzņēmums pagaidām nekonstatē. Sadarbībā ar uzņēmumu šī incidenta analīze vēl turpinās, atzīmē "Cert.lv".
Papildināts - "Olpha" informējis, ka mēģinājums nesankcionēti piekļūt uzņēmuma informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai nebija izdevies. Incidents tika identificēts, lokalizēts un novērsts, neradot draudus uzņēmuma darbības nepārtrauktībai un datu drošībai.
"Cert.lv" apkopotie kibertelpas monitoringa dati liecina, ka par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu finansiāli motivētais izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā.
Institūcijā norāda, ka izspiedējvīrusu grupējums mērķtiecīgi meklē jaunas potenciālas ievainojamības valsts un privātā sektora organizāciju infrastruktūrās.