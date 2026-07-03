Par būtiskiem patērētāju tiesību pārkāpumiem bloķēta vietne “marta-riga.com”
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi interneta vietnei marta-riga.com. Lēmums pieņemts, jo vietnē īstenotajā komercpraksē konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatēja, ka vietnē “marta-riga.com” patērētājiem latviešu valodā tiek piedāvāta preču iegāde, slēdzot distances līgumus, taču tajā nav pieejama normatīvajos aktos noteiktā obligātā informācija par pārdevēju un distances līguma noteikumiem. Vietnē nav norādīts pārdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kā arī nav pieejama atteikuma veidlapa.
Vienlaikus vietnē patērētājiem tiek sniegta maldinoša informācija par piedāvājumiem, izpārdošanu un veikala slēgšanu. Piemēram, norādīts, ka “Marta Rīga” pēc ilgas darbības uz visiem laikiem pārtrauc darbību, lai gan PTAC konstatēja, ka vietnes domēns reģistrēts nesen (2026. gada 3. aprīlī) anonīmi ASV reģistrā un izvietots uz servera Kanādā.
PTAC arī konstatēja, ka vietnē izmantoti paziņojumi par ievērojamām atlaidēm un steidzamību, piemēram, “Gada izpārdošana – atlaides līdz pat 80%”, “Pēdējā iespēja” un “Pērc komplektu tagad”, tādējādi mākslīgi radot steidzamības iespaidu un ietekmējot patērētāju lēmumu pieņemšanu.
2026. gada 3. jūnijā PTAC nosūtīja pārdevējam pieprasījumu uz vietnē norādīto e-pasta adresi, aicinot novērst konstatētos pārkāpumus un sniegt skaidrojumu. Noteiktajā termiņā atbilde netika saņemta, un pārkāpumi netika novērsti, tādēļ PTAC pieņēma lēmumu ierobežot piekļuvi vietnei.