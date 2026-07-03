Mākslīgā intelekta aģenti Eiropā jau iepērkas cilvēku vietā - pirmos darījumus nodrošina "Visa"
Iedomājies, ka mākslīgais intelekts tavā vietā ne tikai atrod piemērotāko preci, bet arī pats to iegādājas un apmaksā. Tā vairs nav nākotne. Eiropā veikti pirmie izmēģinājumi, kuros mākslīgā intelekta aģenti iepērkas cilvēku vārdā.
Par šo sasniegumu paziņojis maksājumu tehnoloģiju uzņēmums "Visa" Parīzē notikušajā "Visa Payments Forum". Līdz šim šādas iespējas tika pārbaudītas galvenokārt testa vidē, taču tagad mākslīgā intelekta (MI) aģenti jau spējuši patstāvīgi atrast preces, salīdzināt piedāvājumus un veikt pirkumus pie Eiropas tirgotājiem, ievērojot lietotāja iepriekš noteiktās vēlmes un ierobežojumus.
Šie darījumi veikti, izmantojot "Visa" izstrādāto "Visa Intelligent Commerce" platformu. Tā nodrošina drošu maksājumu apstrādi un ļauj MI sistēmām sadarboties ar bankām un interneta veikaliem. Projektā iesaistījušies arī vairāki Eiropas finanšu nozares uzņēmumi, tostarp "Revolut" un "Nordea", kas ļauj MI aģentiem lietotāju vārdā iniciēt maksājumus.
"Visa" uzsver, ka viens no svarīgākajiem izaicinājumiem esot drošība. Katrs MI aģenta veiktais pirkums tiek autentificēts un piesaistīts konkrētam lietotājam, savukārt cilvēks pats nosaka, ko MI drīkst iegādāties un kādi ierobežojumi tam jāievēro. Tirgotāji vienlaikus var pārliecināties, ka pirkumu veic autorizēts un uzticams MI aģents, nevis krāpnieciska sistēma.
Uzņēmums uzskata, ka tas ir būtisks solis digitālās komercijas attīstībā. Ja līdz šim MI galvenokārt palīdzēja meklēt informāciju vai salīdzināt cenas, tad turpmāk tas arvien biežāk varēs patstāvīgi veikt arī pašu pirkuma procesu. Tas nozīmē, ka nākotnē MI varēs, piemēram, rezervēt viesnīcu, pasūtīt sadzīves preces vai iegādāties aviobiļetes, ievērojot lietotāja iepriekš norādītos nosacījumus.
Lai gan šobrīd tehnoloģija vēl ir agrīnā attīstības posmā, "Visa" uzskata, ka tā var kļūt par vienu no nozīmīgākajām pārmaiņām e-komercijā tuvāko gadu laikā. Uzņēmums plāno paplašināt sadarbību ar bankām, tehnoloģiju uzņēmumiem un tirgotājiem, lai MI aģentu vadīti pirkumi kļūtu par ikdienu visā Eiropā.