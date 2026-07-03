Aigara Kesenfelda investīciju uzņēmums "ALPPES Capital" pērn nopelnījis gandrīz 26 miljonus eiro
Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums "ALPPES Capital" 2025. gadu noslēdzis ar 25,98 miljonu eiro peļņu.
Lielāko daļu ieņēmumu veidoja dividendes un tām pielīdzināmi maksājumi no desmit uzņēmumiem, kuros iepriekš veiktas investīcijas, kā arī procentu ienākumi.
Uzņēmuma pašu kapitāls gada beigās sasniedza 152,15 miljonus eiro, bet aktīvu kopsumma – 173,81 miljonu eiro. Pērn "ALPPES Capital" turpināja paplašināt savu investīciju portfeli, veicot ieguldījumus gan publiski kotētos uzņēmumos, gan finanšu tehnoloģiju un citu nozaru uzņēmumos.
Viens no nozīmīgākajiem darījumiem bija papildu ieguldījums IPAS INDEXO. Pēc akciju apmaiņas darījuma ar AS DelfinGroup uzņēmums kļuva par IPAS INDEXO un netieši arī AS "INDEXO Banka" lielāko akcionāru. Darījums saņēmis Latvijas Bankas, Lietuvas Centrālās bankas un Eiropas Centrālās bankas apstiprinājumu.
Papildus tam "ALPPES Capital" palielināja līdzdalību Lietuvas pensiju pārvaldniekā Goindex UAB, turpināja ieguldīt "Merito Partners" pārvaldītajos fondos un papildināja savu obligāciju portfeli. Uzņēmums norāda, ka arī turpmāk plāno diversificēt ieguldījumus un koncentrēties uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.