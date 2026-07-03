Latvijas uzņēmējus aicina pieteikties Eiropas Savienības finansējumam aizsardzības jomā
Latvijas aizsardzības nozares uzņēmumiem paveras iespēja pretendēt uz Eiropas Aizsardzības industrijas programmas finansējumu. Vienam projektam pieejams finansējums līdz pat 30 miljoniem eiro.
Norādīts, ka atbalsta finansējums pieejams vienam projektam, kura mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību.
Eiropas Aizsardzības industrijas programmas otrajā uzsaukumu kārtā Eiropas Savienības un Norvēģijas uzņēmumiem būs pieejams finansējums elektronisko komponentu, aizsardzības platformu un galaproduktu attīstībai, savukārt Ukrainas atbalsta iniciatīvas (USI-IRA) ietvaros tiks atbalstīti Eiropas Savienības un Ukrainas kopprojekti munīcijas, raķešu, bezpilota un pretdronu sistēmu izstrādei un ražošanai. Atsevišķos uzsaukumos viena projekta finansējums var sasniegt līdz pat 30 miljoniem eiro, bet atbalsta intensitāte USI-IRA projektos – līdz 100 % no attiecināmajām izmaksām.
Ņemot vērā strauji tuvojošos pieteikumu termiņus, uzņēmumiem ir būtiski laikus sagatavot projektus un partnerības. Pirmais Eiropas Aizsardzības industrijas programmas uzsaukums noslēdzās 2026. gada 16. jūnijā ar 83 pieteikumiem no 23 Eiropas Savienības dalībvalstīm un Norvēģijas, apliecinot ļoti augsto industrijas interesi.