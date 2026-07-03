Latvijā jūnijā būtiski pieaugusi elektroenerģijas cena
Elektroenerģijas vidējā cena biržā Latvijā jūnijā, salīdzinot ar maiju, pieauga par 12,3%, sasniedzot 92,23 eiro par megavatstundu, liecina AS "Augstsprieguma tīkls" apkopotie dati.
Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena jūnijā pieauga par 14% - līdz 93,71 eiro par megavatstundu (MWh), savukārt Igaunijā elektroenerģijas vidējā cena palielinājās par 7,1% - līdz 64,4 eiro par MWh, salīdzinot ar maiju.
Baltijas valstīs elektroenerģijas vidējā cena jūnijā bija 83,45 eiro par MWh, kas ir par 11,5% augstāka nekā maijā.
Baltijā elektroenerģijas cenas pieauga, samazinoties vēja elektrostaciju izstrādei un kopējam elektroenerģijas ražošanas apmēram reģionā. Papildu ietekmi mēneša beigās radīja karstuma vilnis Eiropā, kas palielināja elektroenerģijas patēriņu un veicināja cenu kāpumu plašākā reģionā.
Kompānijā min, ka cenu atšķirības Baltijā skaidrojamas ar samazinātu ražošanu visos ģenerācijas veidos, izņemot saules elektrostacijas, kā rezultātā pieauga elektroenerģijas imports diennakts rīta, vakara un nakts periodos.
Kopējais elektroenerģijas imports no Eiropas Savienības (ES) valstīm uz Baltiju turpināja augt - jūnijā tas pieauga par 15,4% salīdzinājumā ar maiju. Imports no Polijas palielinājās par 19,1%, imports no Somijas - par 6,9%, bet imports no Zviedrijas kāpa visstraujāk - par 41,3%, salīdzinot ar maiju.
"Augstsprieguma tīkls" atzīmē, ka izmaiņas elektroenerģijas cenās tieši ietekmē tikai tos patērētājus, kuri ir izvēlējušies biržas cenām piesaistītos elektroenerģijas tirdzniecības produktus.