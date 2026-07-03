8 cilindri un 6 litri. Corvette Stingray norauj jumtu
Tīrasiņu sporta auto ar atmosfēriskiem V8 dzinējiem Eiropā ir retums. Par laimi Amerikā tādi vēl ir. Šoreiz braucam ar Corvette Stingray bez jumta - tātad tas ir kabriolets.
Tikpat labi tas varētu būt arī rodsters, jo ir tikai divi sēdekļi, un pat nedaudz superauto, jo motors atrodas aiz tiem. Rouzvelas zaļā krāsa ir šīgada jaunums. Kopā ar citām ekstrām tā Korvetes sākuma cenu 108 000 eiro uzpumpējusi līdz 152 600 eiro. Modeļu gadus atšķirt ir grūti, bet ir daži snobiski uzlabojumi, piemēram, priekšējā un aizmugurējā pārsega pievilcējs.
6,2 litru motors atrodas pa vidu aiz sēdekļiem, bet Corvette tik un tā ir neliels bagāžnieks. Gandrīz viss, koi redzam, ir no oglekļa šķiedras, tāpēc jāapietas uzmanīgi. Corvette kabīnē ir jauni, modernāki ekrāni, bet priekšu var piepacelt par 2 cm kā itāliešu superauto.
Kāds teiks, ka 500 ZS nav daudz. Taču “korvetei” ir daudz apakšmodeļu ar līdz pat 700 un pat vairāk nekā 1000 ZS jaudu, ja tas ir pilnpiedziņas hibrīds ar elektromotoru priekšā. Paātrinājums līdz 100 km/h ir tikai 3,5 sekundes. Dabā tā kā šķiet vairāk, bet tas arī nav galvenais. Corvette Stingray ir pārsteidzoši viegli braucama ikdienā.
Cietā salokāmā jumta konstrukcija ir vienlaikus atjautīga un vienkārša. Padsmit sekundēs jumts ielokās un atlokās virs dzinēja, plus “Korvetei” ir elektriski vadāms vēdlodziņš starp atzveltnēm. Ar Corvette Stingray personīgi var iepazīties pie oficiālā dīlera TC Motors. Tas gādā lai amerikāņu leģenda tāpat kā diženais RAM pikaps ir apgādāts ar visiem serifitkātiem un garantijām, un pašiem nav jāstiep šurp no tālās Amerikas.