No nelielas Vidzemes pilsētas līdz pasaules tirgiem - “Rūjienas saldējuma” izaugsmes stāsts
Latvijas pārtikas nozarē ir tikai daži zīmoli, kuru nosaukums pats par sevi ir kļuvis par kvalitātes zīmi. “Rūjienas saldējums” ir viens no tiem. Nelielā Vidzemes pilsētā radītais uzņēmums gadu desmitu laikā kļuvis par vienu no Latvijas saldējuma ražošanas simboliem, un tā produkcija nonāk ne vien vietējo veikalu saldētavās, bet arī tādos tālos tirgos kā Austrālija, Jaunzēlande, Maurīcija, Gvatemala, Irāka, Katara un daudzās citās pasaules valstīs.
Uzņēmuma vadītājs Igors Miezis atklāj, ka aiz katra attīstības posma ir stāvējuši ne tikai veiksmīgi lēmumi, bet arī gatavība riskēt, ieguldīt un nemitīgi meklēt jaunas iespējas. Lielākais risks uzņēmējdarbībā ir apstāties, un tieši vēlme neapstāties pie sasniegtā ir kļuvusi par vienu no uzņēmuma galvenajiem attīstības dzinējspēkiem.
Tomēr stāsts nav tikai par saldējumu. Tas ir stāsts par to, kā uzņēmums no nelielas Vidzemes pilsētas spējis izveidot eksportspējīgu pārtikas ražotni laikā, kad Latvijas tirgus kļūst arvien mazāks un konkurence pasaulē tikai pieaug. “Rūjienas saldējuma” pieredze parāda, ka ģeogrāfiskā atrašanās vieta mūsdienās vairs nav noteicošais faktors, jo daudz svarīgāka kļūst spēja radīt produktu ar savu identitāti un atrast tam pircēju ārpus Latvijas robežām.
No vietējā ražotāja līdz eksportētājam
“Rūjienas saldējuma” stāsts ir piemērs tam, ka uzņēmuma izmērs ne vienmēr nosaka tā spēju konkurēt pasaules tirgū. Lai gan saldējuma industrijā dominē starptautiski koncerni ar milzīgiem budžetiem, arī mazāks uzņēmums var atrast savu vietu, piedāvājot kaut ko unikālu. Tieši šī domāšana ir veidojusi uzņēmuma attīstības stratēģiju – tas nav centies kļūt par lielāko ražotāju pasaulē, bet gan atrast savu nišu un piedāvāt kvalitatīvu, atšķirīgu produktu ar savu stāstu. Šāda pieeja ļāvusi “Rūjienas saldējumam” sasniegt valstis, kas sākumā varētu šķist ļoti tālas no nelielās Vidzemes pilsētas. “Mums būs 80 eksporta valstu,” ar pārliecību saka Igors Miezis, runājot par ilgtermiņa redzējumu. Šīs ambīcijas var šķist drosmīgas, tomēr uzņēmuma līdzšinējais ceļš pierāda, ka arī nelielā Latvijas pilsētā iespējams radīt produktu, kas spēj konkurēt starptautiskajā tirgū. Eksports ir bijis viens no nozīmīgākajiem “Rūjienas saldējuma” attīstības virzieniem. Tomēr ieiešana ārvalstu tirgos nav vienkāršs process, jo katrai valstij ir savi patērētāju paradumi, prasības un konkurences vide.
Viens no nozīmīgākajiem uzņēmējdarbības principiem, ko uzsver Igors Miezis, ir gatavība uzņemties risku, vienlaikus saglabājot spēcīgu komandu un spēju noturēt fokusu uz ilgtermiņa mērķiem. Viņaprāt, uzņēmums nevar cerēt uz izrāvienu, tikai atkārtojot to, ko jau dara lielie pasaules spēlētāji. Konkurēt ar starptautiskiem milžiem, piedāvājot identiskus produktus, mazam uzņēmumam būtu gandrīz neiespējami. “Rūjienas saldējuma” priekšrocība vienmēr ir bijusi spēja radīt kaut ko atšķirīgu – produktu ar savu stāstu, raksturu un pievienoto vērtību. “Mums ir iespēja izdomāt kaut ko tādu, ko cilvēks ierauga un saka – jā, šis ir kaut kas īpašs! Tad vai nu tas izdodas, vai arī neizdodas,” atzīst uzņēmuma vadītājs. Konkurētspēja jāmeklē nišas produktos, inovācijās un spējā radīt kaut ko tādu, ko lielie tirgus spēlētāji vēl nepiedāvā vai nevar izdarīt tik elastīgi un ātri. Protams, katrs jauns produkts ir risks. Jo inovatīvāka ir ideja, jo lielāka iespēja, ka tirgus to nepieņems. Tomēr tieši risks ir neatņemama attīstības sastāvdaļa. Uzņēmuma pieredze rāda, ka ilgtermiņa izaugsmi bieži nodrošina tieši drosmīgi lēmumi, nevis vēlme saglabāt esošo situāciju.
Igors Miezis norāda, ka Latvijā uzņēmējdarbības neveiksmes nereti tiek uztvertas pārāk asi. Citur, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, neveiksmīgs projekts vai pat bankrots bieži tiek uzskatīts par pieredzi, no kuras uzņēmējs mācās, savukārt Latvijā neveiksme vēl aizvien nereti tiek uztverta kā personisks zaudējums. Taču bez neatlaidības un drosmes izmēģināt jaunas lietas nav iespējams sasniegt lielus panākumus.
Savlaicīga orientēšanās uz eksporta tirgiem bija viens no būtiskākajiem uzņēmuma attīstības lēmumiem. Eksports netika uztverts kā papildu iespēja vai rezerves variants, bet gan kā nepieciešams priekšnoteikums ilgtermiņa izaugsmei. Tas prasīja investīcijas produktu attīstībā, partneru meklēšanā un spēju pielāgoties dažādu valstu tirgus prasībām, taču tieši šī pieeja ļāvusi uzņēmumam pakāpeniski nostiprināties starptautiskajos tirgos. “Rūjienas saldējuma” pieredze apliecina, ka eksports nav ātrs rezultāts, bet gan ilgstošs ieguldījums attiecību veidošanā un uzticības iegūšanā. Nereti paiet vairāki gadi, līdz sākotnējās investīcijas ārvalstu tirgos sāk nest atdevi.
Nākamais solis attīstībā – desertu ražotne
Uzņēmums “Rūjienas saldējums” sper nākamo soli un plāno attīstīt jaunu saldēto desertu ražotni Siguldas novadā. Patlaban tiek aktīvi strādāts pie produktiem, kas varētu būt nākamais Latvijas pārtikas eksporta veiksmes stāsts. “Domāju, ka tiem var būt ļoti lieli panākumi,” saka uzņēmuma vadītājs, uzsverot, ka inovatīvu produktu radīšana vienmēr ir saistīta ar lielu nezināmo. Šis projekts nozīmē ne tikai papildu ražošanas jaudas, bet arī pavisam jaunu produktu kategoriju attīstīšanu un savu pozīciju nostiprināšanu starptautiskajos tirgos. Tomēr Igors Miezis atzīst, ka jaunas idejas nekad nerodas vienā dienā. Tās veidojas no daudziem faktoriem, jo “neviena ideja nav vienšķautņaina. Katrā idejā ir ļoti daudz dažādu aspektu – gan tirgus novērojumi, gan sarunas ar cilvēkiem, gan mūsu pašu pieredze un eksperimenti.”
Jaunā ražotne ir arī būtisks finanšu lēmums. Tas prasa lielas investīcijas un rūpīgu izvērtēšanu, jo uzņēmuma nākotne lielā mērā ir atkarīga no tā, vai jaunie produkti atradīs savu vietu tirgū. Tomēr uzņēmuma vadība uzskata, ka ilgtermiņa attīstību nevar balstīt tikai uz esošo produktu veiksmīgu pārdošanu. Tā ir iespēja ne tikai palielināt ražošanas apjomus, bet arī radīt pilnīgi jaunus produktus ar augstāku pievienoto vērtību un vēl lielāku eksporta potenciālu. Ir jādomā par to, kāds būs tirgus pēc pieciem, desmit un pat divdesmit gadiem. Šāda mēroga lēmumi nekad nav pilnībā droši, jo nav iespējams iepriekš zināt, kā tirgus pieņems jaunu produktu un cik ātri atmaksāsies ieguldītie līdzekļi. Tomēr, pēc vadītāja domām, ilgtermiņā daudz lielāks risks ir neattīstīties. Uzņēmums nevar paļauties tikai uz to, kas līdz šim bijis veiksmīgs. Mainās patērētāju paradumi, tirgus tendences un konkurence, tāpēc nepieciešams nepārtraukti meklēt nākamos attīstības soļus.
Investīcijas jaunās tehnoloģijās, produktu izstrādē un eksportā ir nevis vienreizējs lēmums, bet nepārtraukts process, kas ļauj uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Ne katra ideja kļūst par veiksmīgu produktu, taču katrs mēģinājums sniedz jaunas zināšanas par patērētājiem un tirgu. Jaunā desertu līnija ir vēl viens apliecinājums šai filozofijai. Uzņēmums negrasās vienkārši palielināt saldējuma ražošanas apjomu, bet gan meklē nākamo lielo ideju, kas spētu pārsteigt patērētājus dažādās pasaules valstīs.
Daudzi pārtikas ražotāji ilgstoši balstās uz vienu veiksmīgu produktu, taču ilgtermiņā tas rada riskus. Patērētāju paradumi mainās, konkurence pieaug, un tirgus kļūst neprognozējamāks. Tāpēc jaunu produktu attīstīšana uzņēmumā tiek uztverta nevis kā papildu iespēja, bet gan kā nepieciešams priekšnoteikums nākotnes izaugsmei.
Tomēr uzņēmuma attīstība nav atrauta no kopējās ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas valstī. Igors Miezis norāda, ka ilgtermiņā nevar pastāvēt situācija, kurā uzņēmumam klājas labi, bet kopējā vide valstī pasliktinās. “Parasti jau nav tā, ka kopējā mājā viss ir slikti, bet vienā istabā viss ir labi. Īstermiņā tas var būt, bet ilgtermiņā nē.” Pēc viņa domām, Latvijai jāspēj vairāk domāt desmitiem gadu uz priekšu. Demogrāfijas izmaiņas, darbaspēka pieejamība un valsts attīstības modelis būs jautājumi, kas noteiks ne tikai uzņēmumu, bet visas valsts nākotni. Uzņēmēji, kas plāno ieguldījumus desmitiem miljonu eiro apmērā un pieņem lēmumus ar desmitiem gadu ilgu ietekmi, vēlas redzēt arī līdzīgu ilgtermiņa domāšanu valsts līmenī. Igors Miezis uzskata, ka nepieciešama drosme pieņemt arī sarežģītus lēmumus, domājot par to, kādu Latviju mēs atstāsim nākamajām paaudzēm.
Rūjiena vienmēr paliks uzņēmuma sirds
Neraugoties uz starptautiskajām ambīcijām un jauno projektu Siguldas novadā, uzņēmuma saknes paliek Rūjienā. Tieši šeit turpinās saldējuma ražošana, tiek radītas jaunas garšas un attīstītas idejas. Ir apsvērtas dažādas attīstības iespējas, tostarp darbības paplašināšana ārpus Latvijas, taču lēmums ir skaidrs – uzņēmuma mājas paliek Rūjienā. “Mēs nekur netaisāmies iet. Mēs paliekam Latvijā. Mēs ticam Latvijas nākotnei un tam, ka mūsu pašu izaugsme – gan uzņēmējdarbībā, gan katram individuāli – nevar būt atrauta no mūsu valsts attīstības,” uzsver Igors Miezis. Šī izvēle ir ne tikai emocionāla, bet arī stratēģiska. Uzņēmums vēlas pierādīt, ka arī nelielā Latvijas pilsētā iespējams radīt produktu ar pasaules mēroga ambīcijām.
Vēl viens no būtiskākajiem jautājumiem, ar ko agrāk vai vēlāk saskaras ikviens ilgtspējīgs uzņēmums, ir pēctecība. Daudzi Latvijas uzņēmēji, kuri savas kompānijas veidojuši 20, 30 un vairāk gadu garumā, tagad domā, kam nodot uzkrātās zināšanas un atbildību nākotnē. Igors Miezis atzīst, ka sākotnēji viņa mērķis nebija veidot ģimenes uzņēmumu. Dzīve gan šo stāstu ievirzījusi citā gultnē, jo nu gan dēls, gan meita aktīvi iesaistījušies uzņēmuma darbībā un iepazīst visus biznesa procesus. Tas dod drošības uzjūtu arī nākotnei “Nav jautājumu par to, kas turpinās uzņēmuma darbu, ja kādreiz nolemšu atpūsties. Tiesa, pagaidām vēl netaisos nogurt,” viņš saka ar smaidu. Jaunās paaudzes iesaiste nozīmē ne tikai uzņēmumā darbības turpināšanu, bet arī jaunas idejas, citādu skatījumu uz tehnoloģijām, patērētāju paradumiem un nākotnes iespējām.
“Rūjienas saldējuma” piemērs parāda, ka izaugsmes pamatā nav tikai laba recepte. Tā ir spēja pieņemt riskantus lēmumus, ieguldīt nākotnē un saglabāt pārliecību, ka arī uzņēmums no mazas Latvijas pilsētas var būt pamanāms visā pasaulē. Aiz katra sasnieguma slēpjas gadiem ilgs darbs, neziņa, riski un lēmumi, kuru pareizību iespējams novērtēt tikai pēc laika. Tā ir konsekventa vēlme nepārtraukti attīstīties, nebaidīties no pārmaiņām un saglabāt pārliecību, ka arī neliels Latvijas uzņēmums var radīt produktu ar globālu potenciālu.
Vēl viena svarīga mācība ir nepārtraukta investēšana attīstībā. Ražošanas uzņēmumos konkurētspēja nav iespējama bez regulārām investīcijām tehnoloģijās, efektivitātē un jaunu produktu izstrādē. Pat veiksmīgi uzņēmumi nevar atļauties ilgstoši palikt uz vietas, jo tirgus, tehnoloģijas un patērētāju paradumi mainās daudz straujāk nekā agrāk.
Skatoties uz nākamajiem 5–10 gadiem, Igora Mieža vīzija ir ambicioza. Viņš redz “Rūjienas saldējumu” kā uzņēmumu, kas turpina strādāt savā dzimtajā pilsētā, rada jaunus produktus un vienlaikus kļūst vēl atpazīstamāks starptautiskā mērogā. Uzņēmuma vadītājs uzskata, ka sasniegtais nav iemesls apstāties, tieši pretēji – katrs attīstības posms rada jaunus jautājumus un jaunas iespējas. Jaunā desertu ražotne Siguldas novadā, inovācijas produktu izstrādē un ambīcijas sasniegt desmitiem jaunu eksporta tirgu iezīmē nākamo nodaļu uzņēmuma vēsturē.
Eksports, inovācijas un gatavība pielāgoties pārmaiņām šodien vairs nav izvēle – tā uzņēmumiem ir nepieciešamība. Arī neliels uzņēmums var konkurēt pasaules tirgos, ja tas spēj domāt ilgtermiņā, investēt attīstībā un nebaidās no riska. “Rūjienas saldējuma” stāsts kalpo kā vērtīgs piemērs arī citiem Latvijas uzņēmējiem. Pirmkārt, mazs vietējais tirgus nav šķērslis starptautiskām ambīcijām. Otrkārt, eksports ir maratons, nevis sprints. Treškārt, inovācijas un jauni produkti bieži vien ir vienīgais veids, kā mazākiem uzņēmumiem konkurēt ar globālajiem tirgus līderiem. Savukārt ilgtermiņa domāšana un gatavība investēt attīstībā kļūst par priekšnoteikumu uzņēmuma ilgtspējai nākamajās desmitgadēs.