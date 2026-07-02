Meklē risinājumus prāmju satiksmes atjaunošanai starp Rīgu un Stokholmu
Latvijas valdība un prāmju operators "Tallink Grupp" turpina meklēt risinājumus, lai atjaunotu regulāru pasažieru un kravu satiksmi starp Rīgu un Stokholmu.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis vizītē Tallinā ticies ar "Tallink Grupp" valdes priekšsēdētāju Pēpu Jalakasu. Sarunas laikā panākta vienošanās par turpmāku risinājumu meklēšanu, lai atjaunotu regulāru pasažieru un kravu prāmju satiksmi starp Rīgu un Stokholmu. Tikšanās laikā tika pārrunāta līdzšinējā sadarbība un izvērtēti priekšnosacījumi prāmju līnijas atjaunošanai.
Valainis atzīmē, ka Rīgas-Stokholmas prāmju līnijas atjaunošana ir nozīmīga gan Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan tūrisma nozares attīstībai. Viņš norāda, ka tikšanās apliecina abu pušu ieinteresētību virzīties uz priekšu, un sarunās panāktais progress ļauj pozitīvi vērtēt prāmju satiksmes atjaunošanas iespējas.
Ekonomikas ministrs uzsver, ka prāmju satiksmes atjaunošana starp Rīgu un Stokholmu būtiski uzlabotu Latvijas starptautisko savienojamību, veicinātu tūrisma attīstību, paplašinātu uzņēmēju iespējas un stiprinātu ekonomisko sadarbību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā.