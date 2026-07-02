Mājokļu cenas Latvijā aug straujāk nekā vidēji Eiropā
Mājokļu cenas Latvijā šā gada pirmajā ceturksnī pieauga par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Tas ir ievērojami straujāks kāpums nekā vidēji Eiropas Savienībā un eirozonā, liecina jaunākie "Eurostat" dati.
Straujāks mājokļu cenu kāpums gada laikā reģistrēts Portugālē (+17,8%), Bulgārijā (+14,8%), Slovākijā (+14,4%), Lietuvā (+11,9%) un Ungārijā (11,2%). Igaunijā mājokļu cenu kāpums pirmajā ceturksnī sasniedzis 5,9%.
Kopumā mājokļu cenas pirmajā ceturksnī gada salīdzinājumā palielinājušās 25 ES dalībvalstīs, par kurām pieejami dati, bet samazinājušās Somijā, kur bijis kritums par 2%.
ES dalībvalstīs vidēji mājokļu cenas janvārī-martā bijušas par 5,1% lielākas nekā šajā laika posmā pērn, bet eirozonā tās augušas par 4,7%. Ceturkšņa salīdzinājumā mājokļu cenas ES vidēji pirmajā ceturksnī pieaugušas par 1,2%, bet eirozonā - par 1%.
Salīdzinājumā ar pagājušā gada pēdējiem trim mēnešiem mājokļu cenas pirmajā ceturksnī pieaugušas 22 ES dalībvalstīs, bet straujākais kāpums bijis Bulgārijā (+6,2%), Portugālē (+3,8%) un Slovākijā (+3,6%). Igaunijā mājokļa cenas pieaugušas par 3,4%, Lietuvā - par 3,3% un Latvijā - par 1,2%. Četrās valstīs reģistrēts mājokļu cenu kritums: Beļģijā un Somijā (abās valstīs -0,8%), Francijā (-0,6%) un Ungārijā (-0,5%).