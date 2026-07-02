Latvijā maijā bijis augstāks bezdarba līmenis nekā ES un eirozonā vidēji.
Bizness un ekonomika
Šodien 12:53
Latvijā bezdarba līmenis maijā pārsniedzis ES un eirozonas vidējo rādītāju
Latvijā maijā bezdarba līmenis bija 6,5%, un tas bijis augstāks nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" ceturtdien publiskotie dati.
Pēc šiem datiem, augstāks bezdarba līmenis ES dalībvalstu vidū maijā bija Somijā (10,6%), Spānijā (10,3%), Zviedrijā (8,7%), Grieķijā (8,1%), Francijā (8,2%), Lietuvā (7%), kā arī Dānijā un Luksemburgā (abās valstīs 6,9%). Igaunijā, tāpat kā Rumānijā, bezdarbs veidoja 6,4%.
Savukārt zemākais bezdarba līmenis maijā reģistrēts Bulgārijā un Čehijā (abās valstīs 2,9%), Polijā un Kiprā (abās valstīs 3,1%), kā arī Maltā (3,5%).
ES vidēji bezdarbs, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem, saglabājies 5,9% līmenī, savukārt eirozonā tas saglabājies 6,2% līmenī.
"Eurostat" dati liecina, ka maijā blokā bez darba bijuši 13,163 miljoni cilvēku, no kuriem 10,986 miljoni bezdarbnieku bijuši eirozonas valstīs.