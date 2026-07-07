Līka mugura, grumbas un pat problēmas ar plaušām - kā viedierīces lēnām iznīcina mūsu ķermeni?
Viedtārunis daudziem ir kļuvis par ikdienas sabiedroto. Taču ne visi apzinās, cik patiesībā negatīvu ietekmi uz veselību un fiziskajām spējām var atstāt pārmērīga viedierīču lietošana.
Ilgas stundas pie telefona vai datora ietekmē ne tikai pašsajūtu, bet arī ķermeni. Medicīnas socioloģijas profesors Johanness Bellers un citi eksperti uzskata, ka pārmērīga viedierīču lietošana var veicināt kakla muskuļu sāpes, radīt stājas problēmas, pavājināt roku spēku, īpaši plaukstas daļā, kā arī sabojāt redzi.
No mugurkaula deformācijas līdz elpošanas problēmām
Lietojot telefonu, galva pastāvīgi ir noliekta uz leju, kas rada ievērojamu slodzi kaklam. Speciālisti šo stāvokli angļu valodā dēvē par "tech neck" – tas rodas, ilgstoši turot galvu noliektu, skatoties telefonā vai citās viedierīcēs. Jo zemāk noliekta galva, jo lielāks spiediens tiek radīts uz kakla skriemeļiem un muskuļiem.
Ilgtermiņā tas var izraisīt kakla muskuļu sāpes, stājas izmaiņas, mugurkaula problēmas, arī deformāciju un pat samazināt plaušu tilpumu. Lai no tā izvairītos, ieteicams telefonu turēt acu līmenī un regulāri ņemt pauzi no tā izmantošanas.
Vai telefona lietošana tiešām var radīt grumbas?
Saskaņā ar dermatoloģes Justīnes Hekstalas teikto, pastāvīga galvas noliekšana, skatoties telefonā, teorētiski var veicināt grumbu veidošanos. Tas notiek, jo ādā nepārtraukti vienā un tajā pašā vietā rodas krunkas. Vienlaikus Hekstala uzsver, ka līdz šim nav pietiekamu zinātnisku pierādījumu un pētījumu, kas nepārprotami apstiprinātu, ka šāda problēma tiešām var rasties.
Mazliet cita problēma rodas ar viedpulksteņu lietošanu. Nēsājot šo ierīci nepārtraukti, zem siksniņas uzkrājas mitrums un netīrumi, kas ir ideāla vide, lai vairotos baktērijas. Tas, savukārt, var izraisīt ādas kairinājumu, arī ekzēmu. Dermatoloģe iesaka viedpulksteni regulāri noņemt un notīrīt siksniņu.
Kļūstam fiziski vājāki
Viedierīču izmantošana ilgtermiņā var novest pie vēl vienas problēmas - spēka zuduma. Šajā gadījumā pētnieki novērojuši, ka viedtālruņa pastāvīga izmantošana vājina roku satvēriena spēku. Johanness Bellers norāda, ka tas īpaši raksturīgs jaunākajai paaudzei, kuri burtiski uzaug ar viedtālruni rokās un kustas mazāk. Tāpat arī darbs pie datora veicina to, ka fiziski kļūstam vājāki.
Lai uzturētu labu fizisko formu, eksperts iesaka regulāri kustēties, nodarboties ar spēka vingrinājumiem un stiprināt roku muskuļus. Tāpat svarīgi paņemt regulāras pauzes no telefona un datora izmantošanas - izstaipīties un atpūtināt acis.
Cieš arī sīkā motorika
Pēc medicīnas eksperta Sebastiana Sadžeta teiktā, viedierīces lielākoties trenē tikai atkārtotas roku, pirkstu kustības, kā ritināšana, pieskaršanās ekrānam. Taču tās neaizstāj ikdienas darbības, kurām nepieciešama precīza pirkstu un roku koordinācija, piemēram, rakstīšana ar pildspalvu, zīmēšana, griešana ar šķērēm vai dažādu priekšmetu satveršana. Regulāri veicot tikai vienveidīgas kustības uz ekrāna, rokas netiek noslogotas tik daudzveidīgi kā citās aktivitātēs.
Eksperts iesaka ikdienā biežāk trenēt sīko motoriku, piemēram, gatavot ēst, rakstīt ar roku, spēlēt mūzikas instrumentus, zīmēt vai nodarboties ar rokdarbiem. Šādas nodarbes attīsta sīko motoriku, uzlabo roku veiklību un acu–roku koordināciju, vienlaikus stimulējot arī smadzeņu darbību un kognitīvās spējas. Pēc Sadžeta domām, tieši daudzveidīgas praktiskās aktivitātes palīdz saglabāt un attīstīt prasmes, kuras vien ar ekrāna glaudīšanu ikdienā nav iespējams pilnvērtīgi uztrenēt.
Ko darīt lietas labā?
Viedierīču izmantošana saprātīgā ilgumā pati par sevi nav kaitīga. Problēmas rodas tad, ja tas aizstāj kustības, atpūtu un citas ikdienas aktivitātes. Eksperti uzsver, ka nelielas izmaiņas, piemēram, regulāras pauzes, fiziskas aktivitātes, ekrānlaika limiti un daudzveidīgāka roku noslodze, var palīdzēt mazināt ilgstošas viedierīču lietošanas ietekmi uz veselību.