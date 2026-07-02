Latvija un Igaunija paraksta memorandu par piegāžu drošību; Tallinā sākas abu valstu biznesa forums
Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča valsts vizītes Igaunijā ietvaros šodien, 2. jūlijā, Tallinā, Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā, atklāts Latvijas-Igaunijas biznesa forums “Stronger Together”, kas veltīts aizsardzības, divējāda lietojuma un augsto tehnoloģiju sadarbībai. Foruma pirmā diena sākās ar nozīmīgu starpvalstu vienošanos – Latvijas un Igaunijas ekonomikas ministri parakstīja memorandu par sadarbību piegāžu drošības un valsts rezervju jomā.
Memorandu starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministriju parakstīja Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Igaunijas ekonomikas un rūpniecības ministrs Erkki Keldo. Dokuments izstrādāts, pamatojoties uz 2025. gada 27. augustā notikušās Latvijas un Igaunijas valdību kopsēdes vienošanos, un paredz stiprināt abu valstu koordināciju un sadarbību apgādes drošības un valsts rezervju uzkrāšanas jomā.
Memorands nosaka strukturētu sadarbības ietvaru starp abām valstīm, paredzot ciešāku koordināciju starp abu valstu institūcijām, informācijas apmaiņu un kopīgu rīcību krīžu situācijās, lai stiprinātu reģiona noturību un kritisko resursu pieejamību. Praktisko sadarbību nodrošinās abu valstu atbildīgās institūcijas - Latvijā SIA “Publiskās personas aktīvu pārvaldītājs Possessor” un Igaunijā -Igaunijas Valsts rezervju aģentūra. Memoranda pielikumā ir Kopīgais rīcības plāns 2026.-2028. gadam, kas paredz, piemēram, sadarbību degvielas rezervju pārvaldībā, koordinēt rīcību elektroapgādes krīžu gadījumos, apmainīties ar informāciju par kritisko infrastruktūru, kā arī attīstīt kopīgu pieeju degvielas iepirkumiem un ES līmeņa rezervju iniciatīvām.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis:
“Šodien parakstītais memorands ir konkrēts solis, lai Latvija un Igaunija kopīgi stiprinātu noturību pret piegāžu pārrāvumiem un krīzes situācijām. Ciešāka sadarbība valsts rezervju un degvielas apgādes jomā nozīmē, ka mēs varam paļauties brīžos, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Šis ir ieguldījums abu valstu drošībā un ekonomiskajā stabilitātē.”
Pēc memoranda parakstīšanas sākās foruma pirmā darba sesija, kurā piedalījās arī Igaunijas ekonomikas un rūpniecības ministrs Erkki Keldo, kas kopā ar Viktoru Valaini sniedza foruma atklāšanas uzrunas. Sekoja Latvijas un Igaunijas aizsardzības iepirkuma sistēmu prezentācijas, ko sniedza Igaunijas Aizsardzības investīciju centra direktora vietnieks Asko Kivinuks un Latvijas Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks plānošanas jautājumos Uģis Norītis, kā arī paneļdiskusija par drošību, ko stiprina sadarbība un inovācijas gaisa, sauszemes un kibertelpas aizsardzībā.
Foruma pirmajā dienā svinīgās uzrunās uzstājās arī abu valstu prezidenti – Igaunijas prezidents Alars Karis un Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un notika Livonia Award balvas pasniegšanas ceremonija, kurā godināti uzņēmumi, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Igaunijas ekonomiskās sadarbības attīstībā.
Biznesa forums kalpo kā platforma Latvijas un Igaunijas uzņēmumu sadarbības paplašināšanai laikā, kad reģiona drošība, piegāžu noturība un tehnoloģiskā attīstība kļūst par nozīmīgiem konkurētspējas priekšnoteikumiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere: “Šodienas memorands un foruma pirmā diena apliecina, cik stratēģiski nozīmīga ir Latvijas un Igaunijas sadarbība – gan valstiskā, gan uzņēmējdarbības līmenī. LIAA uzdevums ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem pārvērst šo politisko un institucionālo sadarbību konkrētos biznesa rezultātos – jaunos kontaktos, eksporta darījumos un investīcijās, kas stiprina mūsu abu valstu ekonomisko un drošības noturību.”
Latvijas delegācijas sastāvā forumā piedalās Latvijas Valsts prezidents, Ekonomikas ministrijas pārstāvji, kā arī vairāk nekā 45 Latvijas uzņēmumi, pārstāvot aizsardzības industriju, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kiberdrošību, divējāda lietojuma tehnoloģijas un citas augstas pievienotās vērtības nozares.
Dalību oficiālās vizītēs un tirdzniecības misijās ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmumi programmā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.